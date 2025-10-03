PIB de Colombia se habría acelerado aún más en el tercer trimestre, según NowCast Bancolombia

El Índice NowCast de Bancolombia calcula que en el tercer trimestre de 2025 la actividad económica colombiana se expandió a un ritmo de 2,4 % anual, lo que significa una aceleración frente al resultado del segundo trimestre de este año (2,1 %).
Del mismo modo, el dato con corte a septiembre es superior al del trimestre móvil junio-agosto de este año, cuando el indicador de actividad registró un avance anual del 2,2 % que luego la entidad financiera revisó a la baja en 10 puntos básicos (pb), con lo que quedó en 2,1 %.
“Esta es una señal más alentadora, ya que es una expectativa más optimista frente al pronóstico del mes anterior (2,2 %). No obstante, nuestro resultado es menos favorable que la expectativa media de los analistas, quienes en promedio esperan un crecimiento de 2,7 %, de acuerdo con el LatinFocus Consensus Forecasts”, dijo el Grupo Cibest (Bancolombia) en su reporte.
La proyección del equipo de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado se confirmará en noviembre cuando el DANE revele el dato oficial del Producto Interno Bruto (PIB) para el periodo julio-septiembre de 2025.
A nivel sectorial, el balance del NowCast para el tercer trimestre del año refleja recuperación en la mayoría de los sectores. Según el Grupo Cibest, el mapa de calor proyectado muestra cambios en su tonalidad y evidencia que la economía viene ganado tracción.
En particular, se resalta el fortalecimiento de los servicios profesionales, la administración pública, el sector financiero y el constructor. Entre tanto, se evidencia una modesta recuperación de la industria y la minería, mientras que el comercio, pese a que crece a ritmos del 4 %, ha perdido tracción frente a resultados observados durante este año.
Solo en septiembre la economía habría crecido un 1,2 % respecto al mismo mes el año anterior, cifra levemente superior al registro de 2024 (0,9%).
Sin embargo, en el noveno mes del año se vería una contracción del 0,6 % en comparación con agosto, de acuerdo con la serie con ajuste estacional, un valor inferior al retroceso del mes anterior.
