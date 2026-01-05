La plata, el oro y el gas lideraron el desempeño de los commodities minero-energéticos en 2025

Los commodities que más se destacaron en 2025 fueron la plata, el oro y el gas. La plata finalizó el año en cerca de US$71,7 por onza, con un incremento interanual de 142,47 %. Por su parte, el oro se ubicó en US$4.317 por onza, registrando una valorización de 63,92 %, mientras que el gas cerró en US$3,6 por millón de BTU, lo que representó un alza de poco más de 9 %.
Para el mercado de la plata, 2025 fue un año histórico, ya que hacia finales del periodo el metal superó US$65 dólares por onza. Analistas del mercado y presidentes de organizaciones mineras, como Daniel Henao, presidente de Mineros, señalaron en ese momento que este comportamiento responde a una demanda estructural creciente, especialmente desde los sectores electrónico y fotovoltaico.
Henao explicó además que la plata enfrenta una oferta inelástica, lo que implica que, independientemente de las variaciones de precio, la producción no se ajusta con facilidad en el corto plazo, reforzando las presiones alcistas sobre el mercado.
Este comportamiento también se refleja en los precios del oro, que han venido jalonando el mercado interno colombiano, según la Agencia Nacional de Minería (ANM). El metal tuvo una tendencia alcista histórica, impulsada por el aumento de la incertidumbre global asociada a riesgos geopolíticos, tensiones macroeconómicas y expectativas inflacionarias, factores que incrementan la demanda de activos refugio.
No obstante, los precios del oro también dependen del comportamiento del dólar estadounidense y de la oferta disponible en el mercado. Aun así, en escenarios de inflación elevada o mayor percepción de riesgo, tanto el oro como la plata tienden a consolidarse como instrumentos clave para la diversificación de portafolios.
Sobre la duración de esta tendencia alcista en la plata, el presidente de Mineros señaló en diciembre de 2025 que resulta difícil estimar su permanencia, aunque advirtió que su evolución estará estrechamente ligada al comportamiento del precio del oro.
Otro metal que cerró el año con cifras positivas fue el cobre, que registró una valorización de 39,89 %. Este mineral es estratégico para economías como Chile y Perú, que se ubican entre los principales productores a nivel mundial.
Petróleo y gas: comportamientos divergentes
En contraste, los precios del petróleo registraron una tendencia a la baja durante 2025. El crudo Brent se ubicó en torno a US$60 por barril, con una variación negativa de 21,3 %, mientras que el WTI cerró cerca de US$56 por barril, con una caída de 23,1 %.
El gas natural, en cambio, mostró un desempeño positivo, con un incremento anual de 9,01 %, al cerrar en US$3,6 por millón de BTU.