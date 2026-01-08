¿Por cuánto tiempo firmó Falcao con Millonarios?: Esto es lo que se sabe

Radamel Falcao García volverá a Millonarios en la temporada 2026 gracias a un acuerdo que se cerró de manera directa entre el club embajador y el futbolista, tras varios meses en los que el delantero permaneció sin equipo luego de finalizar su vínculo al finalizar el primer semestre de 2025. Con esta decisión, el atacante completará un nuevo ciclo en la institución bogotana, a la que llegó por primera vez en 2024.
Será el tercer semestre de Falcao con la camiseta azul. Para 2026, Millonarios afronta un semestre con doble exigencia: la Liga BetPlay y el cruce por Copa Sudamericana, donde deberá enfrentar a Atlético Nacional en Medellín por un cupo a la fase de grupos.
El regreso del ‘Tigre’ se produce en un contexto deportivo y económico particular. Millonarios busca sostener competitividad sin comprometer su estructura financiera, mientras que Falcao, a los 39 años, encara una etapa final de carrera en la que cada decisión contractual es estratégica. Por eso, la duración del nuevo vínculo se ha convertido en la principal pregunta entre hinchas, analistas y el propio mercado del fútbol colombiano.
La respuesta llegó desde fuentes cercanas a la negociación, en medio de la preparación del equipo capitalino para el inicio de la temporada y de una agenda internacional que incluye amistosos de alto perfil.
Falcao y Millonarios: Un contrato corto para un semestre decisivo
Radamel Falcao firmó contrato con Millonarios por seis meses, es decir, por un semestre completo del calendario competitivo. La información fue revelada por el Vbar Caracol, en ausencia de un anuncio oficial del club. El vínculo cubrirá el primer semestre de 2026, periodo en el que el equipo disputará la Liga BetPlay y el partido clasificatorio a la Copa Sudamericana.
No es la primera vez que ambas partes utilizan este formato. En 2024, tras su salida del fútbol español, y en enero de 2025, la relación contractual se estructuró bajo el mismo esquema. La modalidad responde a factores tributarios, salariales y de planificación deportiva, comunes en jugadores de trayectoria internacional que regresan al fútbol colombiano en etapas avanzadas de su carrera.
En comparación, la mayoría de futbolistas de la Liga BetPlay firman contratos de uno o dos años. El caso de Falcao es una excepción dentro del mercado local y refleja una estrategia de corto plazo, enfocada en resultados inmediatos y control financiero.
Sanción, pretemporada y calendario de regreso
Falcao iniciará el semestre con una sanción de cuatro partidos, impuesta por declaraciones relacionadas con el arbitraje colombiano. Esto aplazará su debut oficial en Liga hasta, al menos, la quinta fecha, cuando Millonarios enfrentaría a Deportivo Cali, aunque el club evalúa alternativas legales para reducir el castigo.
Recomendado: El ‘Tigre’ Falcao regresa a Millonarios con un valor de mercado de 100.000 euros
En lo deportivo, Falcao se unirá a la pretemporada en Argentina, donde el equipo realizará trabajos físicos y tácticos bajo la dirección de Hernán Torres. Allí, Millonarios disputará amistosos frente a River Plate y Boca Juniors, partidos diseñados para recuperar ritmo competitivo tras seis meses sin actividad oficial.