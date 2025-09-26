Inflación en Colombia Noticias económicas importantes

Este es el factor determinante que podría bajar el precio de los alimentos muy consumidos en Colombia

Hay un nuevo pronóstico para el comportamiento del precio de los alimentos en Colombia: Esto pasará en los próximos meses.

precio de los alimentos en Colombia
Marcas propias crecen en supermercados de Colombia. Foto: Valora Analitik

Los nuevos pronósticos de la inflación en el país generan incertidumbre, sobre todo, por lo que pueda llegar a pasar con el comportamiento en el precio de los alimentos en los próximos meses.

Indican los nuevos pronósticos que el comportamiento de esta canasta será fundamental para entender lo que pueda pasar con el movimiento del IPC y la posibilidad de que llegue a la parte alta del rango meta del Banco de la República, que es del 4 %.

precio alimentos en Colombia
La mantiene su tendencia bajista en lo corrido del 2025. Foto: Tomada cuenta oficial de la Alcaldía de Villavicencio en X

Dice un informe del equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá que, para el precio de los alimentos, la baja tasa de cambio reduciría los costos de los fertilizantes.

Lo anterior generaría una posible menor inflación, no solo por costos más bajos sino por la potencial mayor oferta agrícola nacional a raíz de los desincentivos a exportar alimentos, que genera la menor tasa de cambio.

precios de los alimentos en Colombia
Canasta familiar.Imagen: Tomada cuenta oficial en X de Corabastos

Más expectativas para el precio de los alimentos en los próximos meses

“De hecho, el buen comportamiento del clima también serviría de soporte. Con esto, se espera que la inflación de alimentos se ubique en 3,1 % a finales de 2026”, dice el documento sobre lo que podría pasar con el precio de los alimentos en Colombia.

Adicionalmente, habría que tener en cuenta que, en bienes, si bien la menor tasa de cambio reduciría el costo de los artículos importados, la mayor demanda interna limitaría parcialmente lo anterior.

“Como resultado, la inflación de bienes extendería su tendencia ligeramente alcista hasta finalizar en 3,0 % el siguiente año. En regulados, la menor tasa de cambio soportaría bajas inflaciones de las tarifas de gas, electricidad e incluso gasolina, dado el menor precio de ingreso al productor”.

Proyecciones del precio de los alimentos en Colombia
Proyecciones del precio de los alimentos en Colombia. Imagen: Banco de Bogotá

Más allá de lo que pueda pasar con el precio de los alimentos, el estudio también anticipa una inflación de regulados de 3,5 % al finalizar 2026. “Como se evidencia, en todos los rubros a excepción de servicios, hay una alta probabilidad de que la inflación converja al rango meta del Banco de la República”.

