Por cuenta de que, en su más reciente decisión, el Banco de la República mantuvo quietas las tasas de interés en Colombia, los analistas locales dan por descontado que el país deberá enfrentarse a un nuevo ajuste en la reunión de este 30 de junio.
El hecho de que la inflación siga subiendo, así como la materialización de algunos escenarios de riesgo, obliga al Banco a seguir conteniendo el ajuste de los precios del lado del consumo.
De momento, las tasas de interés en Colombia están en el 11,25 %, con lo que llegarían hasta el 12,25 % en caso de que se confirme la postura de pronósticos como el del equipo de investigaciones de Corficolombiana.
Dice ese análisis que la información disponible refuerza la expectativa de que la Junta Directiva del Banco de la República retomará el ciclo de aumentos de tasas en la reunión de finales de junio.
Lo que hace subir a las tasas de interés en Colombia
“La persistencia de presiones inflacionarias asociadas a la demanda interna y a la indexación, en un contexto de expectativas de inflación elevadas, mercado laboral sólido y política fiscal expansiva, refuerza la necesidad de una postura monetaria más restrictiva”, dice el documento.
Dice este informe que a este escenario se suman los riesgos al alza derivados del contexto geopolítico y del fenómeno de El Niño.
“Consideramos que la pausa de abril respondió principalmente a un entorno de elevada incertidumbre política, más que a una mejora en los fundamentos inflacionarios”, se lee en el informe sobre lo que pasaría con las tasas de interés en Colombia.
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Concluye el documento advirtiendo que, en este contexto, se prevé que la mayoría de cuatro miembros que respaldó aumentos de la tasa de política monetaria en las reuniones previas se incline por un incremento de 100 puntos básicos en junio, llevándola a 12,25 %.