El dólar en Colombia inició la jornada de este jueves negociándose sobre el nivel de los $3.600. En línea con las últimas sesiones, la divisa estadounidense arrancó las cotizaciones en $3.664,5, es decir, $14 arriba del cierre del día anterior.
A esta hora, la moneda reporta un valor mínimo de $3.657,12 y uno máximo de $3.675.
De acuerdo con información de JP Tactical, el billete verde se mantiene operando en el rango esperado con un piso entre los $3.600 y los $3.570, y un techo entre los $3.685 y los $3.720.
El mercado en el plano internacional está atento a los resultados empresariales del sector tecnológico, poniendo especial atención en el desempeñó de Amazon y Alphabet.
Además, tiene en la mira la más reciente conversación entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. Ambos mandatarios abordaron temas de comercio bilateral, incluyendo posibles acuerdos para que China incremente compras de petróleo, gas y soja estadounidense.
Destacado: Sergio Fajardo no participará en consulta e irá directo a primera vuelta de elecciones presidenciales de 2026
En el mapa local, los inversionistas siguen de cerca el desarrollo de la contienda electoral presidencial.
Recientemente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió excluir a Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida, lo que ha generado controversia política. La votación de la Sala Plena fue de 6 a 4, con el conjuez Hollman Ibáñez argumentando que, al participar en la consulta popular, Cepeda no podría postularse en otro partido.
A eso se le suma que la Junta Directiva del Banco de la República dio a conocer las minutas de su primera sesión del año, las cuales muestran un panorama más restrictivo en política monetaria de lo esperado. El ajuste más reciente ubicó las tasas de interés en 10,25 %, lo que se traduce en un incremento de 100 puntos básicos (pb).
Del lado de los commodities, el petróleo WTI se desacelera un 2,21 %, negociándose sobre los US$63,68; mientras que el crudo Brent registra una caída de 2,17 %, llegando a los US$67,99.
Destacado: Preocupaciones de inversores por avances de IA, mercado laboral y decisión del BCE mueven bolsas
—