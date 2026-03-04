El gobierno Petro ha dejado en claro que el precio de la gasolina en Colombia va a ser puntualmente ligada a lo que pase con los valores de referencia internacional, incluyendo, claro está, lo que ocurra con el valor del petróleo.
Hechos como la guerra que se vive en Medio Oriente, generan importantes dudas sobre lo que venga para el valor de materias primas relevantes, como el crudo.
De momento, de acuerdo con el mismo Gobierno, el precio de la gasolina en Colombia debe bajar, al tiempo que el recorte de $1.000 entre enero y febrero ha hecho que la inflación tenga una suerte de respiro, en medio de la subida de algunos costos de la economía nacional.
Lo anterior afectaría los dos factores que se utilizan para establecer la fórmula con la que se fija el precio interno de este combustible, toda vez que su valor depende del Ingreso al Productor.
Este se calcula sobre la cotización internacional del barril. Con el petróleo Brent subiendo más del 13 % en la última semana, y proyecciones que lo llevarían hasta los US$100, el costo de refinación y compra sube.
Los riesgos latentes para el precio de la gasolina en Colombia
El otro factor determinante para el precio de la gasolina en Colombia se centra en que el petróleo se negocia en dólares, de esta manera, dada la incertidumbre bélica, se fortalecen monedas duras, como el dólar, pues funcionan como activo refugio.
Este proceso encarece la importación de gasolina, teniendo en cuenta el atenuante de que Colombia importa cerca del 20 % al 25 % del combustible que consume.
Muy pendiente está entonces el precio de la gasolina en Colombia de lo que pueda pasar con el libre comercio y transporte en el Estrecho de Ormuz, toda vez que Irán bloquea su circulación en un tramo por donde transita el 20 % del crudo mundial.
Recomendado: Precio de la gasolina vuelve a bajar desde el 1 de marzo: esta es la nueva reducción confirmada
Algunos análisis de Bloomberg y JP Morgan estiman que el precio incluye una prima de riesgo de entre US$15 y US$20 por encima del valor real de mercado.