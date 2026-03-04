Noticias petroleras Gobierno Petro Noticias económicas importantes

Disparada del petróleo afectaría plan del gobierno Petro de seguir bajando el precio de la gasolina en Colombia: Estas son las alertas

El precio de la gasolina en Colombia se ha reducido en $1.000 durante los dos primeros meses del año.

Por: -
precios de las motos en Colombia
Foto: Presidencia y Alcaldía de Bogotá

Compártelo en:

El ha dejado en claro que el precio de la gasolina en Colombia va a ser puntualmente ligada a lo que pase con los valores de referencia internacional, incluyendo, claro está, lo que ocurra con el valor del petróleo.

Hechos como la guerra que se vive en Medio Oriente, generan importantes dudas sobre lo que venga para el valor de materias primas relevantes, como el crudo.

Precio de la gasolina en Colombia. Imagen: Generada con IA de Gemini
Precio de la gasolina en Colombia. Imagen: Generada con IA de Gemini

De momento, de acuerdo con el mismo Gobierno, el precio de la gasolina en Colombia debe bajar, al tiempo que el recorte de $1.000 entre enero y febrero ha hecho que la inflación tenga una suerte de respiro, en medio de la subida de algunos costos de la economía nacional.

Lo anterior afectaría los dos factores que se utilizan para establecer la fórmula con la que se fija el precio interno de este combustible, toda vez que su valor depende del Ingreso al Productor.

Este se calcula sobre la cotización internacional del barril. Con el petróleo Brent subiendo más del 13 % en la última semana, y proyecciones que lo llevarían hasta los US$100, el costo de refinación y compra sube.

precio de la gasolina en colombia
Gobierno Petro dice que garantizará suministro de combustibles en Nariño. Imagen: Valora Analitik

Los riesgos latentes para el precio de la gasolina en Colombia

El otro factor determinante para el precio de la gasolina en Colombia se centra en que el petróleo se negocia en dólares, de esta manera, dada la incertidumbre bélica, se fortalecen monedas duras, como el dólar, pues funcionan como activo refugio.

Este proceso encarece la importación de gasolina, teniendo en cuenta el atenuante de que Colombia importa cerca del 20 % al 25 % del combustible que consume.

Muy pendiente está entonces el precio de la gasolina en Colombia de lo que pueda pasar con el libre comercio y transporte en el Estrecho de Ormuz, toda vez que Irán bloquea su circulación en un tramo por donde transita el 20 % del crudo mundial.

Ventas de combustibles en estaciones de servicio de Colombia crecieron con fuerza en tercer trimestre
Ventas de combustibles en estaciones de servicio de Colombia. Imagen: Valora Analitik

Recomendado: Precio de la gasolina vuelve a bajar desde el 1 de marzo: esta es la nueva reducción confirmada

Algunos análisis de Bloomberg y JP Morgan estiman que el precio incluye una prima de riesgo de entre US$15 y US$20 por encima del valor real de mercado.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: gasolina
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar