Precios del productor subieron 1,32 % en febrero y dan una idea de la tendencia de la inflación

En febrero de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) de la producción nacional registró una variación mensual del 1,32 %. Este resultado contrasta con la caída del -0,36 % observada para el mismo mes en 2025.
Pese a las presiones mensuales, la variación anual se mantuvo en terreno negativo (-0,30 %), jalonada por la caída de precios en minería, muy lejos del 5,98 % registrado en febrero de 2025.
De acuerdo con la entidad, este indicador es fundamental para detectar canales de transmisión inflacionarios, permitiendo estudiar el comportamiento de los precios desde que ingresan a los canales de comercialización.
El mercado monitorea el IPP porque al medir los costos de insumos y materias primas a nivel mayorista anticipa la tendencia que tomarían los precios al consumidor final. Las proyecciones le apuntan a que la inflación del segundo mes del año se mueva alrededor del 5,5 %, un dato que se revelará este viernes a las 6:00 p. m.
El incremento mensual (1,32 %) estuvo impulsado principalmente por el sector de explotación de minas y canteras, que registró una variación de 3,78 %, seguido de agricultura, ganadería y pesca, con un 2,5 %. Ambos sectores se ubicaron por encima de la media nacional.
Por su parte, el sector de industrias manufactureras presentó un comportamiento más moderado con una variación del 0,46 %, situándose por debajo del promedio.
Al interior de las subclases de productos, los mayores incrementos mensuales se vieron en las papas (12,84 %), las frutas de pepita y de hueso (10,68 %) y las flores y capullos cortados (11,20 %).
En contraste, productos como el café (-17,29 %), la caña de azúcar (-10,21 %) y la gasolina para automotores (-5,34 %) ayudaron a mitigar el alza general.
Así, en lo corrido del año (enero y febrero de 2026), el IPP de la producción nacional acumula una variación del 2,86 %. En este periodo, el sector de agricultura, ganadería y pesca sobresale con un alza del 8,04 %.
Finalmente, según el destino de los bienes, el Índice de Precios del Productor de los productos y servicios exportados registró el incremento más alto con un 2,94 %; en contraste los importados se ubicaron en terreno negativo (-0,14 %).
Mientras tanto, los artículos producidos para consumo interno vieron aumentar su IPP en un 0,83 %, mientras la oferta interna presentó una variación de 0,59 %.
