El mercado de la plata está atravesando un ciclo histórico. Este miércoles, 17 de diciembre, superó US$65 dólares la onza. Sin embargo, este comportamiento para la fecha no es atípico. Las cifras revelan que la plata mantuvo un buen desempeño en el último lapso.
Daniel Henao, presidente de Mineros, manifestó que en este mercado, además de contar con una demanda de uso industrial que está creciendo, particularmente en los sectores fotovoltaico y electrónico, también existe una oferta inelástica. Es decir, que pese a las variaciones que tenga el precio de la plata, el metal no va a disminuir en su oferta en el mercado.
Según explicó, la demanda está al alza y los precios están en la misma tendencia. Añadió que metales como el oro también han registrado buenos índices y que detrás de esto hay mercados como la plata, que siguen este desempeño.
“Esto puede seguir meses o quizás un par de años más. Es difícil de estimar cuánto puede durar esta tendencia, pero si la historia se repite, su duración estará atada a la de los precios y a la tendencia del oro, aunque normalmente la plata es la primera en anunciar el fin de la tendencia”, expresó Henao.
Medios como Reuters señalaron que la plata ha incrementado 128 % en 2025, mientras que el oro lo ha hecho en 65 %. La incertidumbre causada por riesgos geopolíticos tiene una incidencia directa en la plata.
Este metal, aunque en una menor proporción que el oro, se convierte en un refugio seguro para los inversionistas en periodos de alta inestabilidad. No obstante, sus movimientos también dependen del comportamiento del dólar estadounidense y de la oferta disponible en el mercado.
En lapsos de alta inestabilidad, presiones inflacionarias o alto riesgo, se convierte en un refugio para la diversificación de las inversiones, ya que puede comprarse a través de plata física, monedas, fondos cotizados en bolsa o lingotes, expresó Fxstreet.