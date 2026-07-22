Presidente electo De la Espriella nombró al escritor y filósofo Enrique Serrano como su asesor presidencial

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, nombró a Enrique Serrano López como su asesor presidencial. Según manifestó en sus redes sociales, es un comunicador, filósofo, académico y escritor que ha dedicado buena parte de su vida profesional a las aulas, la investigación y el servicio público.
“Hoy se suma a este gobierno para aportar su inteligencia, experiencia y profundo amor por Colombia en una misión fundamental: fortalecer el debate de las ideas, enriquecer la reflexión estratégica y contribuir a la construcción de una visión de país con sólido rigor y propósito”, manifestó.
Serrano fue director del Archivo General de la Nación en Colombia. Durante su gestión lideró el diseño de la política nacional de gestión documental y de archivos, con la finalidad de facilitar los procesos administrativos y la conservación del patrimonio documental.
Nació en Barrancabermeja y es filósofo y comunicador social de la Universidad Javeriana. Además, cuenta con una maestría en análisis de problemas internacionales, políticos y económicos y otra en estudios asiáticos y africanos.
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En su trayectoria académica se ha destacado como investigador de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Juan Rulfo de Cuento y el Premio ‘Poesía es Libertad’ por su obra literaria. Además, ha escrito varios libros relacionados con la historia de Colombia.
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