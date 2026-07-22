Banco de Bogotá amplía oferta de servicios para empresarios; apuesta por colaboración con fintechs y cooperativas

El Banco de Bogotá se prepara para recibir el negocio minorista de Banco Itaú Colombia, una vez se ejecute el cierre de esta transacción por más de US$400 millones.
La fecha estimada para que más de 270.000 personas naturales lleguen al principal banco del Grupo Aval será agosto, lo que representará una cartera cercana a los $6 billones y depósitos por alrededor de $4 billones.
Además de esta operación, Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, destacó en una conversación reciente con Valora Analitik que “somos un banco muy fuerte en empresas, siempre los hemos sido, llevamos 155 años sirviendo a las empresas colombianas con una principalidad y un reconocimiento”
Bajo esta premisa, la entidad viene lanzando servicios para brindar soluciones a las compañías, en medio de la evolución del ecosistema financiero, como son los pagos inmediatos y el las finanzas abiertas (open finance).
Una de estas alternativas es su esquema para que empresas con alto volumen transaccional, como fintechs, cooperativas, fiducias y agregadores de pago, accedan a Bre-B sin necesidad de convertirse en participantes directos regulados por el Banco de la República.
A través de este modelo, la entidad actúa como sponsor y facilitador de la operación, conectando a estas empresas con el nodo de pagos inmediatos mientras asume los componentes técnicos y regulatorios, permitiéndoles enfocarse en su propio modelo de negocio.
Esta solución hace parte de su oferta de la Vicepresidencia de Banca Empresas y Gobierno, que administra una cartera superior a $57,5 billones, con corte a junio de 2026, y atiende a más de 62.700 empresas en el país.
¿Qué más ofrece Banco de Bogotá a los empresarios?
De acuerdo con datos de la entidad bancaria, los sectores de servicios, comercio e industria concentran la mayor actividad crediticia de esta unidad de negocio, mientras que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca reúnen la mayor cantidad de clientes con cartera.
Además del esquema para participantes indirectos de Bre-B, el banco cuenta con un flujo digital para que empresas ya vinculadas puedan abrir nuevos productos mediante firma digital y autenticación electrónica.
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El proceso mantiene el acompañamiento comercial y busca agilizar la contratación de servicios empresariales.
La entidad también dispone de una solución de pagos masivos con códigos QR interoperables de Bre-B, que se integra con canales como AvalPay Center, sistemas contables y la facturación electrónica, permitiendo diferentes modalidades de pago, entre ellas montos exactos, abiertos, parciales o divididos.
Como parte de su portafolio para empresas, el Banco de Bogotá ofrece además una Suite Integrada de Tesorería, plataforma que centraliza procesos como cuentas por pagar y por cobrar, conciliación bancaria, nómina y estado de caja.
La herramienta se conecta con los sistemas contables de las empresas, la DIAN y el banco, permitiendo visualizar en tiempo real los saldos de las cuentas, incluso las que se encuentran en otras entidades financieras.