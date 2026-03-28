Primicia | Aeropuerto de Ayapel prometido por Petro nunca arrancó: solo hubo piloto para hidroaviones

Uno de los anuncios formulados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en 2023 contemplaba la construcción de un aeropuerto en el municipio de Ayapel, con el propósito de fortalecer la conectividad aérea y dinamizar la actividad turística en esta zona del país. La iniciativa generó expectativas en la región, en particular por su potencial para mejorar el acceso a destinos naturales y promover el desarrollo económico local.
No obstante, información obtenida mediante un derecho de petición dirigido a la Aeronáutica Civil de Colombia indica que el proyecto no avanzó hacia su ejecución en los términos inicialmente planteados. En su respuesta, la entidad aclaró que, en lugar de la construcción de una terminal aérea convencional, se llevó a cabo un programa piloto enfocado en evaluar la viabilidad de operaciones con hidroaviones en cuerpos de agua de interés estratégico.
De acuerdo con la autoridad aeronáutica, “este piloto funcionó como un laboratorio en condiciones reales, diseñado para evaluar la factibilidad de implementar operaciones regulares en cuerpos de agua estratégicos del país”. El ejercicio permitió recopilar información técnica clave sobre las condiciones necesarias para habilitar hidropistas en Colombia, en un contexto donde no existe infraestructura aeroportuaria tradicional.
En ese sentido, la Aeronáutica Civil de Colombia precisó que el estudio se concentró en cinco componentes fundamentales. El primero corresponde a las condiciones hidrogeomorfológicas del cuerpo de agua, incluyendo aspectos como la profundidad, la estabilidad de la superficie y la ausencia de obstáculos que puedan interferir en las maniobras de acuatizaje y amerizaje. En segundo lugar, se evaluó el desempeño de aeronaves tipo hidroavión en entornos cálidos y húmedos, considerando distintas configuraciones de carga.
Asimismo, se analizó la seguridad operacional bajo el Sistema de Gestión de Seguridad (SMS), especialmente en escenarios no convencionales donde no se cuenta con infraestructura aeroportuaria estándar.
Otro de los componentes abordó la interacción entre los servicios de control de tránsito aéreo (ATC) y los servicios de información de vuelo de aeródromo (AFIS), junto con la definición de procedimientos especiales para operaciones sin torre de control ni ayudas de navegación tradicionales. Finalmente, se examinó la aceptación por parte de las comunidades locales y el potencial turístico de la zona, factores determinantes para la sostenibilidad de este tipo de iniciativas.
¿Cómo fueron las pruebas y qué resultados arrojaron?
En cuanto al desarrollo técnico del piloto, la entidad detalló que se realizaron visitas y reuniones preparatorias para delimitar las áreas de operación y establecer las superficies limitadoras de obstáculos, así como la coordinación interinstitucional con entidades como el Ministerio de Transporte, corporaciones autónomas regionales, Invías y Dimar. Posteriormente, se ejecutó el acuatizaje controlado de una aeronave anfibia operada por la empresa Searca sobre la ciénaga de Ayapel.
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Durante las pruebas, se evaluaron variables como el oleaje, la deriva y los vientos transversales, determinantes para garantizar maniobras seguras. También se llevaron a cabo ejercicios de ralentí y maniobrabilidad en superficie, verificando la capacidad de control direccional de la aeronave. El piloto incluyó, además, un ciclo completo de operación aérea, desde la aproximación hasta el despegue, pasando por el rodaje acuático y la permanencia en punto de fondeo.
Según la Aeronáutica Civil de Colombia, “este procedimiento permitió validar la compatibilidad del entorno acuático con los estándares operacionales de aeronaves anfibias”, y servirá como base para el desarrollo de normativa que habilite este tipo de operaciones en el país. Aunque el proyecto del aeropuerto no se materializó, el piloto abre la puerta a alternativas de conectividad aérea en regiones donde los cuerpos de agua pueden convertirse en infraestructura funcional para el transporte.