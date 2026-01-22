Primicia | Protección lanzará un fondo con exposición en Bitcoin para invertir desde Colombia

Los activos digitales se han convertido en una alternativa de inversión cada vez más cercana para los ciudadanos, en la medida en que más empresas ofrecen productos para acceder a este mercado.
Según conoció Valora Analitik, Protección está próxima a lanzar un fondo con exposición a Bitcoin desde Colombia. Este producto no está pensado para ser asumido desde la especulación, ni desde la emoción del corto plazo.
El enfoque con el que se lanzará este producto es ampliar las posibilidades de diversificación, con una gestión integral de riesgos y una mirada de largo plazo, según explicó Juan David Correa, presidente de Protección.
“Siempre tenemos productos nuevos en la vista, porque la dinámica es entregar a los clientes todas las alternativas de inversión que se observan en los mercados”, expresó Correa.
Búsqueda de mayor diversificación
El presidente de Protección indicó que “más allá de un producto particular, nuestra conversación permanente es tener en el portafolio todas las alternativas de inversión que hacen parte de los mercados financieros locales e internacionales”.
El objetivo de la compañía es permitir a las personas hacer la mejor combinación “para lograr sus propósitos de mediano y largo plazo”.
La intención es que esa ruta de entrada al nuevo fondo con exposición a Bitcoin comience con una conversación de asesoría, que permita identificar del perfil de riesgo. “El elemento más importante es la diversificación”, reiteró el ejecutivo.
Posteriormente, a partir de esa identificación del perfil de riesgo y las necesidades de diversificación, “aquellas personas que puedan participar encontrarán un espacio para que un porcentaje de su portafolio, si así lo desean, esté expuesto a este tipo de activo”, puntualizó Correa.
Balance positivo de 2025 y expectativas en 2026
Juan David Correa, presidente de Protección, destacó en diálogo con Valora Analitik que durante 2025 “los mercados financieros generaron la posibilidad de invertir recursos de manera local e internacional a muy buenas tasas, lo que produjo muy buenas rentabilidades”.
Y añadió: “Nuestro equipo las aprovechó y supo tomar decisiones adecuadas en momentos de volatilidad, marcados por tensiones geopolíticas y discusiones de coyuntura local”.
Este contexto permitió que, al final de 2025, “se abonaran de manera importante recursos a las cuentas de cada uno de nuestros clientes”.
Sobre este año que recién comienza, Correa añadió que esperan un crecimiento de la economía (PIB) entre 2,5 % y 3 %, aunque advirtió que la inflación será un desafío y “una variable que debemos considerar, porque seguramente implicará incrementos en la tasa de interés del Banco de la República”.
En Estados Unidos, Protección prevé reducciones de tasas de interés y persistencia de tensiones geopolíticas. De vuelta a Colombia, cree que “una coyuntura relacionada con las elecciones podría generar volatilidad en los mercados”.
Sin embargo, reiteró que mantienen una expectativa positiva, “porque los mercados en general tendrán un comportamiento favorable”.
