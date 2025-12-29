Proyección de crecimiento del agro en 2026 según Bancolombia; desembolsos de créditos superaron $10 billones

Bancolombia destacó la relevancia del sector agropecuario en Colombia, como estratégico para el desarrollo del país, teniendo en cuenta el buen desempeño que ha tenido esta rama económica durante lo corrido de 2025.
Con esto en mente, la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de la entidad estima que este año el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario crecerá 3,5 %, superando el desempeño esperado para la economía en su conjunto (2,9%).
De cara a 2026, los analistas de Bancolombia anticipan un crecimiento de 2,3 % para el agro colombiano, cifra moderada frente al desempeño esperado en el total de 2025.
Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia (y CEO de Grupo Cibest, matriz del banco), indicó que el agro es un sector esencial para la economía por lo que representa para la economía, el medio ambiente y la sociedad.
“Queremos impulsar la competitividad y sostenibilidad del campo colombiano en beneficio de todos, por ello le brindamos un ecosistema que combina financiación, inclusión financiera y asistencia técnica que acompaña a los actores de este sector en su crecimiento”, dijo.
Balance de créditos al agro de Bancolombia
La entidad bancaria reveló que cierra el 2025 con más de 300.000 clientes en el sector agropecuario. Además, entre enero y noviembre de 2025 entregó créditos por $10,3 billones al sector agropecuario.
De acuerdo con las cifras de Bancolombia, el 36 % de los recursos se destinó a productores, mientras que el 24 % a comercializadores. Otro 35 % se destinó a transformadores y, finalmente, el restante 5 % llegó a quienes prestan servicios de apoyo al agro.
Así, el saldo de cartera Finagro de Bancolombia en el sector a noviembre asciende a $15,2 billones, con un aumento de 6,6 % frente a 2024. “Con estos datos, Bancolombia se mantiene como la entidad que más desembolsa crédito al sector y con el mayor saldo de cartera”, señala un comunicado del banco.
Como parte del trabajo para inclusión financiera en este sector, el banco destacó su estrategia de encadenamientos productivos, en la que empresas medianas y grandes facilitan el acceso a servicios financieros para otros actores de su cadena.
Bajo este modelo, que cuenta con 189 empresas ancla en sectores como café, cacao, ganadería, maíz, palma africana, aguacate, arroz y plátano; se financiaron las necesidades de capital de trabajo e inversión de más de 1.600 pymes e independientes, con desembolsos superiores a los $285.000 millones este año.
Igualmente, entregó soluciones preferenciales para esquemas de integración y asociativos rurales, con recursos por $397.471 millones, que impactan a 14.844 productores, fortaleciendo la competitividad de las cadenas productivas y facilitando asistencia técnica a más de 12.000 pequeños productores