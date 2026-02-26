Proyecciones económicas de Colombia empeoran y los economistas añoran las cifras que tenían hace un año

Hace un año, los analistas económicos proyectaban un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) incluso superior al 3 % para este 2026, una inflación que descendía hasta el 3,6 % en diciembre y tasas de interés del 6 % que no se han visto en el país desde mediados de 2022.
Las estimaciones más recientes dan cuenta de un empeoramiento de las perspectivas, con una proyección de inflación que se acerca al 7 % para cierre de año, tasas de interés con potencial para superar el 12 % y un crecimiento económico moderado, de magnitud similar al de 2025.
“Con nostalgia recordamos la primera parte del 2025, cuando a pesar de los sobresaltos económicos veíamos un panorama donde la inflación podría moderarse, las tasas de interés mostraban una tendencia bajista y nuestra deuda no tenía un castigo tan fuerte en los mercados globales”, señaló el Banco de Occidente en un informe titulado “Debí tirar más fotos”, justo como el álbum del cantante puertorriqueño Bad Bunny.
Los expertos han coincidido en que los factores responsables del cambio en el panorama son el histórico incremento del salario mínimo de este año, que superó el 23 %, el retroceso en la inversión, que se mantiene en el 17 % del PIB mientras la economía se sostiene con el gasto, y el empeoramiento del escenario fiscal.
“A pesar de un benévolo escenario global, Colombia se está esforzando por deteriorar sus macro fundamentales”, señaló David Cubides, economista jefe de la entidad financiera.
Empeoramiento de las condiciones
El mayor cambio de las proyecciones se dio entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Las estimaciones se ratificaron cuando el DANE reveló que la inflación del primer mes del año había sido del 5,35 %. Con un salario mínimo de $2 millones, sumando subsidios, no solo se prevén aumentos en precios de productos y servicios con algún grado de indexación, sino que los empresarios no sienten confianza para adquirir maquinaria o equipo ni expandir su operación.
Respecto al panorama fiscal, desde el año pasado los analistas vienen advirtiendo un empeoramiento del desbalance entre ingresos y gastos, que podría acercarse al 8 % del PIB en medio de altas necesidades de financiación y vencimientos de deuda superiores a $60 billones.
El informe del Banco de Occidente advirtió que, en los últimos 3 años, el endeudamiento del Gobierno ha crecido en $331 billones. De hecho, entre 2019 y 2024 el gasto público ha crecido 15 veces más que los ingresos, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Frente a pares de la región, mientras Brasil y México han crecido en el gasto del Gobierno 10 % y 8 %, respectivamente frente a niveles prepandemia, Colombia lo ha hecho a una tasa del 20 %.
Para la entidad financiera, la siguiente administración tendrá que recomponer la situación fiscal para bajar el costo de financiamiento del país y ayudar a mermar la inflación. Tendrá también la tarea de impulsar el crecimiento vía inversión y productividad.
“Esperamos que esta fiesta de cuentas alegres fiscales, decisiones que golpean el andamiaje económico y una postura poco amigable frente al aparato productivo se termine pronto”, concluyó Cubides.
