Analistas creen que tasas de interés podrían superar el 12 % ahora que el BanRep comenzó ciclo de incrementos

Los analistas coinciden en que la reciente decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de elevar la tasa de interés de intervención en 100 puntos básicos (pb), situándola en el 10,25 %, fue más allá de lo esperado.
El consenso del mercado preveía un incremento de apenas 50 pb, por lo que ahora las apuestas se inclinan por lo que sería el inicio de un ciclo de endurecimiento monetario agresivo.
La principal motivación detrás de este movimiento «contundente» fue el fuerte ajuste del salario mínimo para 2026 (23,7 %), el cual, según BBVA Research, «puede causar un espiral inflacionario» al presionar las expectativas de precios al alza.
Los analistas de XP Investments coinciden en que el incremento salarial «redujo la tasa de interés real ex-ante, desplazando la postura monetaria hacia neutral», lo cual era considerado inapropiado bajo las condiciones actuales.
Otros factores críticos que justifican la pertinencia de la decisión son una inflación básica persistente, que incluso mostró un repunte preocupante y la expectativa de que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya no cierre el año en 4,6 % sino en 6,4 %, 1,8 pp adicionales en solo un mes.
Para Goldman Sachs, la decisión del BanRep busca «acelerar el anclaje de las expectativas de inflación» mediante un ciclo de aumentos de choque (front-loaded) en lugar de un enfoque gradual.
Proyecciones: ¿Hasta dónde llegarán las tasas?
Los bancos han ajustado rápidamente sus modelos ante este nuevo escenario.
BNP Paribas mantiene una visión de «no-consenso sobre una tasa terminal del 12,5 %». Por su parte, el Banco de Occidente espera que los incrementos continúen hasta alcanzar el 12 % a mediados de 2026.
Otras entidades proyectan un rumbo similar, pero con matices en la velocidad.
Goldman Sachs prevé un aumento de 75 pb en marzo, 50 pb en abril y 25 pb en junio, para una tasa terminal de 11,75 %. XP Investments también estima un ciclo de endurecimiento total de al menos 250 pb, lo que llevaría la tasa a un 11,75 % a finales de año.
Por su parte, BBVA Research anticipa que el ajuste acumulado podría alcanzar los 300 pb de forma «relativamente rápida».
La lectura del mercado es que la mayoría de la Junta del emisor parece haber priorizado su mandato de estabilidad de precios sobre el crecimiento a corto plazo.
Como señala Goldman Sachs, el grupo mayoritario de directores ve esta acción como una medida «indispensable para salvaguardar la credibilidad del banco central» tras cinco años consecutivos de incumplimiento de la meta de inflación.
Otros indicadores clave y entorno de mercado
En medio de este escenario, Goldman Sachs ajustó a la baja su previsión del PIB para 2026 al 2,4 %, citando los costos del endurecimiento monetario.
En los mercados financieros, BNP Paribas prevé un «aplanamiento de las curvas IBR y TES» en el tramo corto, mientras que el tramo medio y largo podría beneficiarse de una menor prima por expectativas de inflación.
Respecto al dólar, la entidad financiera espera que el peso colombiano tenga un «desempeño superior al de sus pares» en la región, aunque las intervenciones del Ministerio de Hacienda seguirán siendo una variable crítica.
—