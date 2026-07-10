La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) publicó para comentarios un borrador de decreto que fortalece el marco regulatorio para la prevención del deterioro institucional y la resolución ordenada de las organizaciones de ahorro y crédito de la economía solidaria.
La normativa incorpora nuevas herramientas destinadas a que este tipo de empresas puedan responder a escenarios de deterioro significativo en sus condiciones financieras, operativas, de liquidez o de gobierno corporativo.
El proyecto, además, busca que estas puedan gestionar de manera ordenada situaciones en las que su continuidad no sea viable. Para ello, introduce instrumentos de articulación institucional entre las autoridades responsables de la supervisión y la resolución del sector.
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¿Qué propone el decreto?
Entre las novedades, la iniciativa introduce los Planes de Resolución como un mecanismo de carácter contingente diseñado para gestionar de manera técnica y ordenada la salida del mercado de una organización cuya continuidad ya no es viable. A través de este se busca lograr que el proceso se lleve a cabo mitigando los efectos que pueda tener sobre sus asociados y el sector.
De la misma manera, pone sobre la mesa la articulación técnica e institucional entre la Superintendencia de la Economía Solidaria y Fogacoop, con la creación de comité técnico de fortalecimiento institucional y resolución.
Además, propone la creación de los Planes de Fortalecimiento Institucional, concebidos como herramientas preventivas que le permitirán a las organizaciones adoptar medidas estratégicas para preservar o restablecer oportunamente su solidez financiera, liquidez y viabilidad operativa antes de recurrir a su cierre.
“Con estas medidas, el proyecto busca proteger los recursos de los asociados y ahorradores, mitigar los efectos de un eventual deterioro institucional significativo y fortalecer la estabilidad y la confianza en el sector de ahorro y crédito de la economía solidaria”, destaca la URF.
El plazo para enviar comentarios estará abierto hasta el 22 de julio de 2026. Aquí puede conocer más detalles del proyecto: 3b30de91-deff-f320-facf-424222554600