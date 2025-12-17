PSG suma a su fortuna US$5 millones tras ganar la Copa Intercontinental al Flamengo

Paris Saint-Germain cerró la temporada internacional con un nuevo ingreso millonario. El club francés ganó la Copa Intercontinental 2025 tras vencer por penales a Flamengo en la final y recibió US$5 millones como premio al campeón, de acuerdo con la distribución oficial del torneo. El título se suma al palmarés del PSG y refuerza su posición financiera dentro del fútbol mundial.
La Copa Intercontinental 2025 repartió premios a todos los participantes, pero el mayor monto fue para el campeón francés. Flamengo, campeón de la Libertadores y subcampeón Intercontinental, recibió US$4 millones, mientras que los demás puestos obtuvieron entre US$1 millón y US$2,5 millones, según la posición final.
En el caso del PSG, el ingreso por el título representa un refuerzo adicional a un modelo de negocio basado en derechos comerciales, patrocinios y competiciones internacionales, según cifras reportadas por FIFA.
Aunque el premio no es comparable con los ingresos de la Champions League, sí tiene peso dentro del balance anual del club. Para dimensionarlo, el campeón de la Liga de Campeones de Europa recibe más de 20 millones de euros solo por el partido final, sin contar acumulados. Aun así, la Intercontinental mantiene atractivo por visibilidad y retorno económico inmediato.
La victoria ante Flamengo también tuvo impacto deportivo. El PSG se impuso a uno de los campeones más fuertes de Sudamérica, lo que elevó el valor de marca del club en mercados clave como América Latina, donde Flamengo concentra millones de seguidores.
El premio de la Copa Intercontinental y el peso financiero del PSG
El Paris Saint-Germain es propiedad de Qatar Sports Investments (QSI) desde 2011. Desde entonces, el club se transformó en una de las marcas deportivas más valiosas del mundo. Según estimaciones citadas por Forbes en reportes recientes, el PSG supera los US$4.000 millones en valoración, impulsado por contratos comerciales y resultados deportivos constantes.
El ingreso de US$5 millones por la Copa Intercontinental se suma a un presupuesto anual que supera los 700 millones de euros, de acuerdo con reportes financieros del fútbol europeo. Aunque el monto representa menos del 1 % de sus ingresos totales, el título fortalece el posicionamiento del club en torneos fuera de Europa.
Plantilla, figuras y Dembélé como símbolo de la temporada
El valor de la plantilla del PSG refuerza su dominio. Según Transfermarkt, el plantel parisino está tasado en más de 1.000 millones de euros, ubicándose entre los tres equipos más valiosos del mundo. Jugadores como Vitinha, João Neves y Ousmane Dembélé concentran buena parte de ese valor de mercado.
Dembélé fue una de las figuras del torneo y cerró la temporada como el jugador más destacado del fútbol mundial. Este año ganó el Balón de Oro y el premio The Best, consolidándose como el mejor jugador del 2025. Su rendimiento fue clave tanto en competiciones europeas como en la Copa Intercontinental.
El título ante Flamengo también refuerza la narrativa deportiva del PSG, un club que durante más de una década invirtió miles de millones para conquistar títulos. La Copa Intercontinental 2025 no solo dejó un trofeo, sino US$5 millones adicionales, mayor visibilidad internacional y una temporada consagratoria para su principal figura.