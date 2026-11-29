Puma y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) renovaron su alianza comercial por cuatro temporadas adicionales, extendiendo hasta finales de 2030 una relación que comenzó en 2024, cuando la compañía alemana reemplazó a Nike como proveedor técnico del organismo continental.
El acuerdo fue firmado el pasado 20 de noviembre en Barranquilla, Colombia, en la víspera de la final de la Copa Sudamericana, por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Carlos Laje, gerente general de Puma para Latinoamérica.
La renovación garantiza la presencia de la marca en las tres principales competiciones del continente: la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América. También contempla los torneos femeninos, las categorías juveniles y las competiciones de fútbol sala y fútbol playa.
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Además de fabricar los balones oficiales, Puma continuará suministrando la indumentaria deportiva utilizada por árbitros y oficiales de los encuentros. Las partes no divulgaron el valor económico de la renovación.
Puma gana terreno en el negocio de los balones de fútbol
La llegada de Puma a la Conmebol se produjo tras la firma de un contrato de tres años en octubre de 2023, que puso fin a una relación comercial de aproximadamente dos décadas entre Nike y el organismo sudamericano.
Desde entonces, la compañía alemana ha desarrollado la línea de balones Puma Cumbre, utilizada en las principales competiciones continentales, con diseños exclusivos para cada temporada y ediciones especiales para las finales de la Libertadores, la Sudamericana y la Copa América.
Con la renovación, Puma también garantiza su presencia en la Copa América 2028, que volverá a disputarse en Estados Unidos y contará con la participación de 16 selecciones. La edición de 2024, celebrada en ese mismo país, reunió a más de 1,6 millones de espectadores en 14 estadios, lo que refleja el alcance comercial del torneo.
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El acuerdo con la Conmebol forma parte de una estrategia de expansión de Puma en el negocio del fútbol a nivel mundial. En marzo de 2025, la compañía anunció su incorporación como proveedor oficial de balones de la Premier League desde la temporada 2025/26, poniendo fin a 25 años de vinculación entre Nike y la competición inglesa.
La marca también mantiene acuerdos comerciales con la Confederación Africana de Fútbol (CAF), además de su presencia en clubes de reconocimiento internacional como Manchester City y Borussia Dortmund.
Estos contratos permiten a Puma garantizar la exposición de sus productos en competiciones con audiencias millonarias, al tiempo que comercializa entre los aficionados réplicas de los balones utilizados por los futbolistas profesionales.