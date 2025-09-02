Recaudo tributario en Colombia creció 10 % a julio, pero no alcanzó la meta del Gobierno

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN reveló que entre enero y julio de 2025 recaudó $178,75 billones en impuestos, un 10 % más que en el mismo periodo en 2024, cuando había acumulado $162,55 billones.
Las cifras, que se publicaron con un retraso de más de dos semanas frente a lo que acostumbra la entidad, dejan ver que es la segunda vez en el año que los ingresos tributarios del Gobierno crecen a doble dígito, pues en junio también mostraron una variación superior al 10 %.
Sin embargo, el resultado con corte al séptimo mes del año se ubica $2,45 billones por debajo de la meta mensual de la DIAN para julio y es inferior en $750.000 millones al cálculo proyectado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) para el mismo mes.
De esta forma, el Gobierno lleva un avance del 58,5 % en la meta de recaudo tributario ajustada a la baja en el Marco Fiscal de Mediano Plazo: $305,5 billones. Así, los ingresos por esta vía ya equivalen al 14 % del Producto Interno Bruto (PIB) de este año, partiendo de la premisa de que la economía crezca 2,7 % en todo 2025 (proyección del Banco de la República).
El resultado con corte a julio es producto del aumento en las cuatro de las cinco categorías en que la DIAN clasifica los impuestos, excepto en “otros”. Los mayores cambios se vieron en los tributos de renta, que pasaron de $24,1 billones a $27,3 billones (+13,4 %), y ventas, que aumentaron desde los $36,9 billones hasta los $40,1 billones (+8,7 %).
Solo en julio, según la DIAN, se recaudaron $29,6 billones, un 11,3 % más que en el mismo mes en 2024, cuando la cifra fue de $26,5 billones. Estos ingresos correspondieron en su mayoría a retención en la renta (29,2 %) y ventas (28,5 %).
