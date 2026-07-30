Recobro, gas y transición energética: la agenda que hereda el próximo presidente de Ecopetrol

A pocos días de la instalación del nuevo gobierno, Ricardo Roa, presidente saliente de Ecopetrol, presentó los resultados de su gestión al frente de la petrolera estatal durante el periodo 2023-2026.
Además de dar a conocer el balance de la compañía en términos de inversiones y resultados financieros, el directivo puso sobre la mesa los retos que tendrá que enfrentar la administración entrante en materia energética.
De acuerdo con Roa, el gobierno entrante tendrá que poner el foco en el fortalecimiento de recobro mejorado, secundario y terciario, así como escalar en los activos estratégicos.
De la misma manera, los desafíos estarán concentrados en mantener el desarrollo de los proyectos de regasificación y conversión de ODC a gasoductos. Además, de acelerar las iniciativas en torno a la generación de energías más limpias.
El presidente de Ecopetrol también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la operatividad con la llegada del fenómeno de El Niño, para de esta manera garantizar el funcionamiento de la matriz energética en tiempos en los que prevalecen las altas temperaturas.
En esa lista, también aparecen otros retos como la continuidad de los negocios de descarbonización y transición energética, la rotación del portafolio de activos no estratégicos y el avance en la expansión internacional de Cenit, su filial de transporte y logística de hidrocarburos.
A eso se suma la gestión del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). En especial, en una coyuntura en la que los valores internacionales del petróleo vienen registrando alzas.
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