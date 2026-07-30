De la Espriella nombra a Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI y a Marco Fidel Acosta, presidente del FNA

En la recta final hacia su llegada a la Casa de Nariño, el presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Ricardo Ayerbe como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a Marco Fidel Acosta para liderar el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).
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La noticia se conoció a una semana de la ceremonia de posesión, programada en Cali para el 7 de agosto, y al término de una reunión de empalme territorial con autoridades de Cundinamarca.
Ricardo Ayerbe, un dirigente político oriundo del Huila y con trayectoria empresarial, ha sido una de las figuras más cercanas a De la Espriella, tras haberse desempeñado como el máximo responsable de la organización de su campaña en la capital del país.
Aunque su perfil ha estado más ligado a la coordinación electoral y comunicativa, ahora asumirá la dirección de la entidad que gestiona las grandes concesiones de transporte en el territorio nacional.
Así mismo, para el manejo del ahorro y las cesantías de los trabajadores, el elegido fue el político Marco Fidel Acosta, quien fue concejal en Bogotá y participó en la fundación del movimiento Colombia Justa Libres. Acosta posee una formación académica diversa que incluye la ciencia política en la Universidad Javeriana, la teología y estudios de posgrado en administración pública realizados en el exterior.
El nuevo presidente del FNA tendrá bajo su mando la custodia de los recursos de más de 2,6 millones de personas, así como las políticas de crédito inclusivo para la adquisición de vivienda.
Finalmente, De la Espriella también confirmó que la protección de las áreas naturales protegidas de la nación estará a cargo de la conservacionista Sandra Bessudo, quien asumirá la dirección de Parques Nacionales Naturales para aportar su experiencia en la preservación de la biodiversidad marina y terrestre.
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