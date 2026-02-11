Récord en transferencias: El fútbol movió más de US$1.900 millones en solo un mes

El mercado de fichajes de enero de 2026 cerró con más de 5.900 traspasos internacionales en el fútbol profesional masculino y un gasto superior a US$1.900 millones, según el informe oficial de la FIFA. Es la cifra más alta de transferencias registradas en un mes de enero, con un crecimiento superior al 3 % frente al récord anterior, marcado en 2025.
Aunque el volumen de operaciones alcanzó un máximo histórico, el desembolso total cayó cerca de 18 % frente a enero de 2025. Sin embargo, el monto invertido este año supera en más de 20 % lo reportado en enero de 2023, lo que confirma una tendencia de gasto alto en el mercado invernal.
En el fútbol profesional femenino también se marcaron cifras sin precedentes. Por primera vez, los clubes superaron los US$10 millones en gasto en traspasos internacionales durante enero, un aumento superior al 85 % frente al récord previo de 2025. Se concretaron más de 420 transferencias, un nivel ligeramente inferior, cerca de 6 %, respecto al año anterior.
Los clubes ingleses lideraron el gasto tanto en el fútbol masculino como en el femenino, consolidando su posición como el mercado más fuerte en inversión durante esta ventana de transferencias.
Mercado de fichajes enero 2026: Inglaterra lidera el gasto mundial
En el fútbol masculino, los equipos ingleses desembolsaron más de US$360 millones en transferencias internacionales, la cifra más alta entre todas las asociaciones. Italia, Brasil, Alemania y Francia completaron los cinco países con mayor gasto.
En contraste, los clubes franceses fueron los que más ingresos recibieron por ventas, con más de US$215 millones. Italia, Brasil, Inglaterra y España también figuraron entre los mayores receptores de dinero por traspasos.
Brasil fue el país con más jugadores contratados en enero de 2026, seguido por España, Argentina, Inglaterra y Portugal. En cuanto a exportación de talento, Argentina encabezó la lista de países que más futbolistas transfirieron al exterior, por delante de Inglaterra, Brasil, España y Estados Unidos.
Una comparación clave muestra la diferencia estructural entre mercados: mientras Inglaterra gastó más de US$360 millones solo en el fútbol masculino, el gasto total global del fútbol femenino apenas superó los US$10 millones. Es decir, el mercado inglés masculino movió más de 35 veces el total invertido en el femenino a nivel mundial durante enero.
Colombia en el mercado internacional de fichajes
Colombia mantiene un papel relevante como exportador de talento en la región. De acuerdo con reportes previos de la FIFA y del CIES Football Observatory, el país se ubica de forma recurrente entre los principales exportadores de jugadores en América Latina, con cientos de futbolistas activos en ligas del exterior, especialmente en México, Estados Unidos, Argentina y Brasil.
En 2025, la Dimayor reportó que las transferencias de jugadores al exterior representaron una de las principales fuentes de ingreso para los clubes del fútbol colombiano, en un contexto donde los derechos de televisión y el patrocinio siguen siendo determinantes en la estructura financiera.
Una curiosidad del mercado es que, pese al crecimiento en número de traspasos masculinos, el gasto total bajó frente al año anterior, lo que indica operaciones más numerosas pero con valores promedio menores. En contraste, el fútbol femenino, con menos movimientos, alcanzó su máximo histórico en inversión, impulsado principalmente por el crecimiento de la liga inglesa.
El mercado de enero de 2026 confirma que el negocio del fútbol mantiene altos niveles de dinamismo, con Inglaterra como epicentro financiero y América Latina como una de las principales canteras de talento para el mundo.