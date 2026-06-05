Reforma tributaria de Abelardo de la Espriella buscaría reducir impuestos en estos casos

Las propuestas económicas de los candidatos a la Presidencia de Colombia tienen en cuenta la necesidad de mejorar ingresos, y la capacidad de inversión de las empresas, y así también lo contempla la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella.
Ha mencionado el candidato independiente que, en el corto plazo, su mandato tendría que entrar a tener un nuevo esquema de impuestos para atender, entre otros, los compromisos fiscales y el manejo de la deuda con el que recibiría su administración.
Con esto, la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella buscaría darles respiro a las grandes empresas con la promesa de que entren a revisar una mayor capacidad de inversión y, así mismo, generación de empleo formal.
La reforma tributaria también implicaría puntos clave del Estado, con la eliminación de gasto y carga presupuestal, eliminando una cantidad sustancial de contratos con trabajadores contratistas y la simplificación del Estado.
Más detalles de la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella
Adicionalmente, el candidato ha manifestado, directamente, la intención de eliminar el impuesto al patrimonio para las empresas y personas naturales, esto toda vez que se considera, asegura De la Espriella, un freno para la competitividad del país.
Los precios de la gasolina también harían parte de este documento, reduciendo impuestos a los combustibles, revisando otros gravámenes al consumo y buscando la modificación del impuesto del 4×1.000.
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Al igual que Iván Cepeda, la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella pretendería ampliar la base de contribuyentes, combatiendo la evasión y el contrabando mediante la modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).