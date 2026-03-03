Uno de los festivales gastronómicos más importantes a nivel nacional volverá para una nueva edición. Entre el 20 y el 26 de abril se llevará a cabo la undécima versión del Burger Master, el evento organizado por el famoso creador de contenido de cocina y empresario Tulio Zuloaga, también conocido como Tulio Recomienda.
Como ya es tradición, los restaurantes del país tendrán la oportunidad de participar por hacerse con el título de la mejor hamburguesa, una ruta del sabor que se ha servido como vitrina para que los pequeños y grandes negocios den a conocer su propuesta gastronómica.
Su objetivo es ofrecerles a los comensales la posibilidad de probar este clásico platillo por un costo inferior al habitual, para luego votar por el más destacado, hasta coronar un ganador.
Destacado: La cocina japonesa de autor que conquista Bogotá: Esto cuesta ir
“Hace más de diez años nos dijeron que era imposible: que nadie haría filas por una hamburguesa, que los cocineros no competirían, que el país jamás se uniría alrededor de una mesa (y menos por una hamburguesa)… Pero pasó… y juntos convertimos una hamburguesa en una fiesta nacional”, destacó Tulio Zuloaga, fundador del festival.
Otros detalles del Burger Master
El año pasado se sirvieron más de tres millones de hamburguesas y se llevó a cabo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Montería, Barrancabermeja, Ibagué, Armenia, Popayán, Neiva, Tunja, Pasto, Florencia, Yopal, Valledupar, entre otras.
En esta edición, las hamburguesas tendrán un costo de $21.000 y los establecimientos participantes se podrán conocer a través de la app de Tulio.
“El año pasado servimos más de tres millones de hamburguesas, ¿cuántas serán este año? Suma con fuerza porque nos convertiremos en leyenda. ¡Nos vemos en la fila!”, añadió Zuloaga.
Destacado: La cocina oculta colombiana que alcanza 1.000 órdenes mensuales apostando solo por domicilio