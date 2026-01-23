Repatriación de pensiones no sería de $100 billones, sino de $20 billones en cinco años: directora URF

En medio de la polémica por el borrador de decreto que pretende repatriar parte de los ahorros pensionales de los colombianos que actualmente están invertidos fuera del país, la directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Diana Larisa Caruso López, explicó el alcance de la medida.
Caruso afirmó que el régimen actual de inversiones ya establece límites por fondos en el exterior, diferenciados por tipo de fondos. En este sentido, afirmó que lo que busca este proyecto de decreto “es establecer un límite agregado que no elimina los límites existentes, sino los complementa”.
Recordó, como dice el texto del documento propuesto, que el proyecto plantea que se cumpla en cinco años, con una gradualidad en el monto máximo de inversión fuera del país del 35 % en tres años, y que se reduciría a 30 % en cinco años.
Mencionó además que en la actualidad los portafolios de las cuatro AFP tienen cerca de $500 billones, de los cuales la mitad en este momento están afuera. Sobre el monto invertido en Colombia, “aproximadamente el 98 % se encuentra en portafolios de riesgo alto y moderado. Solo el 2 % está en riesgo bajo y el 85 % está concentrado en dólares”.
¿Cuántos recursos pensionales serían repatriados?
En relación con el tamaño de la repatriación, que los analistas han calculado en $100 billones, la funcionaria resaltó que “los límites no son estáticos, todos los días le está entrando recursos a ese fondo” Aproximadamente, son $50 billones anuales que se esperan se entren a este fondo, por lo que la medida no necesariamente implica repatriar recursos”.
Añadió que la medida busca, incluso, que los nuevos recursos se queden acá. “Con ese simple hecho de que no saquen recursos, los dejen en la economía ya se estarían cumpliendo los límites establecidos en el decreto”, por lo que no se afectaría la tasa de cambio ni los portafolios que se tienen actualmente afuera.
“Si dejáramos el flujo quieto completamente, que no entren recursos, implicaría, por supuesto, que más o menos $75 billones en tres años tendrían que entrar a la economía, pero son 50 billones que están entrando nuevos a la economía”, dijo.
A lo que añadió: “Suponiendo que todos estos flujos se mantienen estáticos, estaríamos hablando de que solo tendrían que entrar a la economía alrededor de $20 billones en cinco años”.
Otros detalles del proyecto de repatriación
Sobre las responsabilidades de las AFP, señaló que deben ser las administradoras las responsables “de mantener los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos”.
Al tiempo aclaró que los colombianos no se van a ver afectados con esta medida. “El decreto incluso plantea cláusulas que, bajo condiciones objetivas, si los fondos dicen o ven en el momento que está mejor los niveles de rentabilidad, liquidez y seguridad afuera, pueden enviar un informe a la SuperFinanciera o poner a disposición un informe para mantener los recursos afuera”.
Añadió que se están discutiendo mesas técnicas con las AFP y reiteró que “el decreto establece que si no se cumplen esos criterios de liquidez, seguridad y rentabilidad no necesariamente se tienen que cumplir esos límites en el tiempo establecido”.
