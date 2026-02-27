Resultados financieros Davivienda 2025: utilidad de $1,61 billones tras año de fuerte consolidación

El año 2025 marcó un punto de inflexión significativo para Banco Davivienda. En el informe de gestión y su carta a los accionistas, el presidente Javier Suárez destacó que el banco consolidó una recuperación evidente en sus resultados financieros, con una utilidad neta acumulada a diciembre de 2025 de $1,61 billones, cifra que refleja un aumento significativo frente al año anterior.
Este desempeño fue posible gracias a tres palancas fundamentales: una gestión activa del costo de fondos, la reducción del gasto en provisiones derivada de la mejora en el perfil de riesgo del portafolio de créditos, y una disciplina estricta en el control de gastos operativos.
En materia de cartera, el banco alcanzó un saldo de cartera bruta de alrededor de $171 billones, lo que representó un crecimiento anual del 17,4 % al incluir las operaciones integradas provenientes de Scotiabank en Costa Rica y Panamá. Este dinamismo estuvo liderado por el segmento de vivienda y por el fortalecimiento del portafolio comercial. Sin incluir los efectos de la integración, la cartera bruta consolidada también mostró un crecimiento sólido, evidenciando la fortaleza orgánica del negocio.
La solidez patrimonial fue otro elemento central del mensaje del presidente. Al cierre de 2025, la solvencia básica ordinaria del banco se ubicó en 11,62 %, mientras que la solvencia total llegó a 16,13 %, apoyada en la exitosa emisión de un bono internacional subordinado Tier II.
Esta operación en los mercados internacionales contó con la participación de inversionistas de 24 países y registró una demanda equivalente a tres veces el monto emitido, lo que Suárez interpretó como una clara señal de confianza global en la institución.
En el frente del fondeo, las captaciones de bajo costo en Colombia crecieron un 22 % en el año y representaron cerca del 29 % de las fuentes totales de fondeo del banco. Este resultado es relevante porque reduce el costo de los recursos y mejora la rentabilidad estructural del negocio.
En el ecosistema digital de DaviPlata, los ingresos totales ascendieron a $205.000 millones, con un crecimiento del 21 % en el volumen transaccional, llegando a procesar 753 millones de transacciones durante el año. El saldo de depósitos de la plataforma superó el billón de pesos, mientras que su portafolio de crédito alcanzó $115.500 millones.
En gestión de activos, los activos bajo administración (AUMs) totales llegaron a $83 billones, con un crecimiento del 8,3 %, y el saldo de CDTs de personas aumentó un 17 %. El banco también reportó una base de 26,2 millones de clientes en Colombia y Centroamérica, incorporando cerca de 1,3 millones de nuevos clientes durante el año, con un índice de satisfacción NPS de 83 puntos en banca de personas, diez puntos por encima del resultado de 2024.
Consolidación de Davivienda Group
Uno de los hitos estratégicos más relevantes del año fue el cierre, el 1 de diciembre de 2025, de la integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá dentro de la nueva holding Davivienda Group, de la cual el Banco Davivienda pasó a ser subsidiaria con una participación del 98,9 % en manos de la holding.
Esta operación amplió la escala regional del grupo y consolidó su modelo de banca multilatina. En materia de sostenibilidad, la cartera sostenible consolidada cerró el año en $30,6 billones, equivalente al 17,9 % de la cartera total, incluyendo las operaciones integradas en Costa Rica y Panamá.
El presidente Suárez calificó el 2025 como un año «profundamente transformador y de consolidación», en el que la disciplina en la ejecución, la prudencia en la gestión del riesgo y el crecimiento comercial se combinaron para producir el mejor desempeño financiero reciente del banco, al tiempo que se sentaban las bases de una organización con mayor escala y proyección regional.