El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, será imputado por la Fiscalía General de la Nación por cuenta de dos casos que lo han mantenido en el ojo del huracán desde 2022.
Por un lado, el ejecutivo deberá responder por la presunta violación de topes de la campaña de Gustavo Petro para la Presidencia, pero también por un presunto tráfico de influencias en la compra de un apartamento en Bogotá.
Los dos casos que enredan a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
De acuerdo con Raul Gonzales Flechas, delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía, el primer caso está vinculado con los gastos de más que se hicieron en la campaña de Petro en 2022, los cuales ya fueron determinados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
A finales del año pasado, el organismo electoral sancionó a la campaña por volarse los topes de financiación por más de $6.000 millones, lo cual dejó al presidente de Ecopetrol con una millonaria multa encima y un proceso penal que ahora arrancará con el anuncio del ente acusador.
Por su parte, en el caso del apartamento, que Ricardo Roa habría favorecido a Juan Guillermo Mancera, coronel (r) de la Policía Nacional por la adquisición de este bien en el norte de la capital: «Fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa«, dijo Gonzales.
Según reportes previos de los investigadores y medios de comunicación, una empresa de Mancera habría pagado casi el total del valor del apartamento, que previamente habría hecho parte del patrimonio del empresario Serafino Iacono.
Con esto en mente, este lunes, 9 de febrero, la Fiscalía radicará ante la Judicatura dos solicitudes de formulación de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol y, posteriormente, se le imputarán los cargos en una audiencia que será determinada por un juzgado.
Eso sí, el delegado confirmó que no se pedirá medida de aseguramiento en contra del empresario, quien está al frente de la compañía más grande de Colombia.