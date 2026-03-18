Richard Ríos salta de las canchas a las ventas y se convierte en ficha clave para vender tecnología en Colombia

El retail tecnológico en Colombia se apoya cada vez más en el deporte para impulsar ventas. En ese contexto, la cadena Alkomprar anunció una alianza con el futbolista de la Selección Colombia Richard Ríos, quien será su imagen durante el año, en una estrategia que busca capitalizar el aumento en el consumo de tecnología asociado a eventos deportivos.
La compañía, con más de 26 puntos de venta en el país y más de dos décadas de operación, busca fortalecer su posicionamiento en un contexto en el que el fútbol se consolida como motor comercial. Según el comunicado de la empresa, el vínculo responde al crecimiento del interés de los hogares colombianos por mejorar su experiencia de entretenimiento, especialmente en torno a transmisiones deportivas.
El movimiento coincide con una tendencia clara: los eventos deportivos impulsan la compra de televisores, equipos de sonido y dispositivos electrónicos. En Colombia, este fenómeno se ha repetido en torneos como eliminatorias, Copas América y Mundiales, donde el consumo tecnológico registra picos en temporadas clave.
Además, la elección de Richard Ríos no es casual. El mediocampista del Benfica de Portugal ha ganado visibilidad en el fútbol internacional y forma parte del recambio generacional del balompié colombiano, lo que amplifica su alcance como figura comercial en campañas de consumo masivo.
Fútbol y tecnología: una relación que mueve el consumo
El vínculo entre deporte y comercio tecnológico tiene un impacto directo en las ventas. De acuerdo con la industria retail, los televisores de gran formato, sistemas de audio y consolas lideran la demanda durante calendarios deportivos activos. En el caso de Colombia, este comportamiento se acentúa en ciudades intermedias, donde el acceso a tecnología ha crecido en los últimos años.
Alkomprar busca aprovechar este escenario con un portafolio enfocado en entretenimiento en el hogar y con alternativas de financiación que faciliten el acceso a estos productos. La estrategia apunta a ampliar su base de clientes en un mercado donde el crédito al consumo sigue siendo un factor determinante para la compra de electrodomésticos.
Una comparación relevante es el comportamiento del mercado durante el Mundial 2022, cuando cadenas de retail reportaron incrementos de doble dígito en ventas de televisores en América Latina. Este patrón sugiere que los ciclos deportivos no solo elevan el consumo, sino que también redefinen las prioridades de gasto de los hogares.
Richard Ríos y el valor de las figuras deportivas en el retail
El uso de deportistas como embajadores de marca se ha convertido en una práctica recurrente en el sector. Empresas de consumo masivo, tecnología y servicios financieros han incrementado su inversión en este tipo de alianzas para mejorar recordación de marca y conexión con audiencias.
En este caso, Alkomprar busca asociar valores como disciplina, constancia y cercanía con el consumidor, atributos que, según la compañía, representa Richard Ríos. Esta estrategia responde a un contexto donde las decisiones de compra están cada vez más influenciadas por referentes culturales y deportivos.
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Una curiosidad del mercado colombiano es que, según análisis del sector, los picos de ventas de televisores no solo coinciden con grandes torneos, sino también con partidos específicos de la Selección Colombia, lo que demuestra el peso emocional del fútbol en el consumo.