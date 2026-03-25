Ronaldinho llegará a Bogotá y moverá millones con el negocio del fútbol digital

Bogotá será la sede del encuentro Latam vs Europa el próximo sábado 2 de mayo de 2026 en el Estadio El Campín. El evento, organizado por la International Creators Football League (ICFL), tendrá como figura central al astro brasileño Ronaldinho Gaúcho, quien liderará un espectáculo que integra el fútbol tradicional con el alcance masivo de las redes sociales. La cita está programada para las 7:00 p.m. y busca superar los récords de audiencia en plataformas digitales establecidos en ediciones anteriores.
La nómina de creadores de contenido incluye nombres locales como Zion, El Borrego, Diego Neira y Jhoan López, quienes se sumarán a figuras de México, Argentina y Chile. En conjunto, los participantes de este encuentro superan los 500 millones de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Este volumen de audiencia representa un potencial de alcance superior a la población total de Sudamérica, transformando un partido amistoso en un activo publicitario de alto impacto para las marcas patrocinadoras.
El modelo de negocio de la ICFL se apoya en la economía de la atención. Según datos de la organización, la edición de agosto de 2025 entre Colombia y Chile generó 102 millones de visualizaciones y más de 42 millones de interacciones. Estas cifras demuestran que el consumo de fútbol está migrando hacia formatos donde el espectador no solo es pasivo, sino que participa en una conversación.
Impacto económico del sportainment con la visita de Ronaldinho
La realización de este evento en Bogotá posiciona a la capital como un centro de «sportainment», un sector que combina el deporte con el entretenimiento masivo. Para el mercado colombiano, este tipo de espectáculos, con la presencia de Ronaldinho, reactiva la economía local mediante el uso de escenarios públicos como El Campín, que tiene capacidad para cerca de 39.000 espectadores. La monetización no solo proviene de la boletería física, sino de la venta de derechos de transmisión y publicidad en canales digitales que proyectarán el juego a millones de pantallas internacionales.
Para dimensionar el impacto de los 102 millones de visualizaciones logrados previamente por este formato, se puede comparar con eventos de élite: esa cifra supera ampliamente la audiencia digital de varios partidos de la fase de grupos de un Mundial de la FIFA en mercados regionales específicos. El éxito radica en que cada jugada tiene una «segunda vida» en redes, donde el creador actúa simultáneamente como jugador y narrador de su propia marca.
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El encuentro Latam vs Europa se presenta así como una validación de la economía de creadores en Colombia, donde el compromiso o engagement no se mide solo en asistentes al estadio, sino en la capacidad de convertir un evento físico en una tendencia global en tiempo real.