Ruta de consumo para 2026, según Raddar: Entre la ‘esquizofrenia’ electoral y el fervor del Mundial

En 2026, Colombia se enfrentará a un año atípico, marcado por la coincidencia de las elecciones presidenciales y el Mundial de Fútbol, sucesos que definirán el consumo de los hogares.
En la presentación de las Memorias Forecast 2026, Samir Campo, presidente de Raddar, señaló que el próximo año, el país estará marcado por lo que él denomina una «esquizofrenia profunda».
La firma espera que, en 2026, el gasto de los hogares experimente una desaceleración frente a 2025, con una variación real proyectada del 2,59 %, respecto al 4,24 % de este año, aunque se espera una leve recuperación en los últimos meses.
Este comportamiento atravesará por tres momentos en el transcurso del año. En los primeros cuatro meses habrá un ajuste racional. De acuerdo con Campo, tras el elevado gasto de diciembre, enero llega con caídas profundas en las que el consumidor tendrá que maniobrar, adaptándose al nuevo salario y a las nuevas tarifas de servicios indexados.
Según el vocero, el consumidor actuará como un «cazador de promociones», priorizando la necesidad y la calidad para rehabilitar el carrito de mercado.
Luego, entre mayo y agosto, en el país se vivirá una polarización política mientras tienen lugar la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales; al mismo tiempo, se llevará a cabo el Mundial de Fútbol, los trabajadores recibirán su prima de mitad de año y muchas familias se irán de vacaciones (habrá 8 festivos en el periodo), también tendrán lugar los días de la madre y el padre, lo que impulsará el gasto.
Campo destacó que será un periodo de emociones «a flor de piel», donde los hogares se pegarán una «sacudida» entre las malas noticias políticas y la alegría del fútbol.
Aquí llama la atención el hecho de que, a diferencia de ediciones anteriores, el Mundial 2026 se jugará en la misma franja horaria que Colombia, algo que no pasaba desde 2014, lo que dinamizará categorías de entretenimiento, comidas fuera del hogar y pedidos a domicilio.
También se espera que la participación de la selección nacional impulse la compra de camisetas y artículos de celebración, convirtiéndose en un motor de consumo discrecional en medio de la incertidumbre política.
Finalmente, a partir de septiembre, empezará un periodo de análisis y discusiones fiscales profundas. Para Raddar, aquí es cuando se activa el «antojo de manera brutal», con un consumidor que siente que «se lo merece» después de un año de esfuerzo.
La firma señaló en la presentación que la resistencia e importancia de las celebraciones de amor y amistad, Halloween, preNavidad y Navidad, mantienen el gasto inflado. Además, estímulos de gasto como temporadas, descuentos y época de fin de año, dan vía libre al gasto de los hogares con continuos crecimientos en estos meses.
El crédito como gasolina del gasto
El comportamiento de las fuentes de ingreso será fundamental para sostener el dinamismo del gasto, que funciona hoy como el combustible que impulsa la economía, de acuerdo con Raddar.
En primer lugar, el crédito seguirá siendo un incentivo clave, especialmente en febrero para compensar la falta de «gasolina» tras el fin de año. No obstante, Campo advierte que el servicio de la deuda de los hogares ha crecido, lo que pondrá a prueba la capacidad de su bolsillo para gastar bajo la premisa de que «no hay deuda que no se pague».
El gasto de 2025 estuvo fuertemente impulsado por el crédito, lo que llevaría a un menor dinamismo de este en 2026 por
cuenta de un menor ingreso disponible. Es un hecho que el gasto ha crecido de la mano del crédito, sin embargo, esto genera progresivamente un mayor peso del pago de deudas, lo que deriva en una presión sobre el gasto, que paulatinamente comienza a perder fuerza.
Por su parte, se espera que el incremento del salario mínimo para 2026 y el pago de las primas en julio y diciembre funcionen como «tanqueadas» de liquidez que den luz verde al gasto, especialmente para arreglos del hogar, vestuario y calzado. Vale la pena recordar que los salarios representan alrededor del 75 % del ingreso de los hogares.
La firma fue enfática en que aunque el ingreso promedio por persona aumenta, el gasto de los hogares crece aún más rápido que el ingreso. Mientras tanto, se reduce el espacio para la inversión, que es la que sostiene el crecimiento futuro.
Finalmente, las remesas, que explican entre el 4 % y 5 % del gasto nacional, se mantendrían dinámicas, aunque su peso real podría verse afectado por la volatilidad de la tasa de cambio y la apreciación del peso, que podría superar los $4.300 por tratarse de un año electoral, lo que restaría poder de compra si el dólar pierde fuerza.
El precio del dólar también le daría al consumidor mayor poder de compra, especialmente en los productos importados, que podrían volverse más accesibles, pero dejaría menores ingresos a las empresas por exportaciones. Esto debido a que, durante los periodos electorales, la incertidumbre política aumenta y los inversionistas reducen su exposición al riesgo local.
Según Raddar, el impacto cambiario se sentirá primero en la industria, dado que la apreciación del peso reduce rápidamente los costos de producción vía materias primas importadas. Sin embargo, la firma cree que el consumidor solo sentiría el efecto a medida que se renuevan los stocks. «Los hogares sienten el alivio con rezago, pues los precios solo bajan cuando se renuevan inventarios y se trasladan los menores costos», detalla la presentación.
«Esta mayor cautela se traduce en una salida de capitales y una menor llegada de inversión extranjera, elevando la demanda de dólares en el mercado», explicó Raddar. Al mismo tiempo, Colombia puede volverse más atractiva para el capital extranjero, especialmente en escenarios de búsqueda de rentabilidad, pues el mayor apetito por riesgo a nivel global impulsa los flujos hacia economías emergentes.
En conclusión, el reto de 2026 no será solo político. Según Samir Campo, la clave para las marcas estará en la flexibilidad y la versatilidad para conectar con un consumidor que, en medio del ruido y la polarización, buscará capturar valor según sus necesidades reales y momentos de indulgencia.