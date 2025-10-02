En medio de las recientes posturas sobre lo que debería pasar con el incremento del salario mínimo en Colombia, una medición consultó a varios empresarios y organizaciones del país sobre lo que debería ser el ajuste del año entrante.
El debate despertó con antelación en medio de importantes declaraciones del presidente Gustavo Petro, advirtiendo que el alza debería estar bastante más por encima del dato de inflación.
De acuerdo con la norma local, el salario mínimo en Colombia debe ajustarse, como mínimo, teniendo en cuenta la variación de la inflación del año anterior que, para el caso de 2025, estiman las proyecciones que llegaría al 5,10 %.
Dijo el presidente Petro que, al ser su última discusión del salario, el Gobierno buscará que el incremento sea importante y se ubique bastante más por encima del IPC.
Propuestas para subir el salario mínimo en Colombia en 2026
Si bien no se ha dado una cifra concreta, algunos analistas estiman que la discusión que proponga el gobierno Petro arrancaría en el 9 % o en el 10 %, números que a ojos de los empresarios y comerciantes no parecieran ser convenientes para la economía nacional y de las empresas.
La más reciente Investigación Nacional de Salarios y Beneficios 2025, elaborada por la Federación Colombiana de Gestión Humana, encontró que los empresarios y organizaciones consultadas creen que el ajuste del salario mínimo en Colombia del año entrante no debería ser superior al 7 %.
Esto con base en tres indicadores clave: el cuidado sobre la inflación, el comportamiento de la economía nacional y qué tanto espacio tendrán las empresas del país para asumir este aumento, sin que sea desproporcionado.
De momento, el ministro de Trabajo del gobierno Petro, Antonio Sanguino, dijo que se va a convocar a trabajadores y empresarios para encontrar un aumento concertado.