Gobierno Petro asegura que salario mínimo podría llegar a $1.800.000

El ministro del Interior del gobierno Petro, Armando Benedetti, dio a conocer sus expectativas sobre el incremento del salario mínimo y explicó cuáles han sido los factores que han determinado el comportamiento del pago que se hace a cerca de 3 millones de trabajadores.
En la antesala a la discusión del ajuste, el ministro aseguró que los trabajadores del país han visto una recuperación importante del poder adquisitivo.
Lo anterior por varios frentes, uno tiene en cuenta que el salario mínimo en Colombia ha subido bastante más por encima del dato de inflación, además de una serie de mejoras salariales que se han podido dar desde la aprobación de la reforma laboral.
Indicó que, bajo este panorama, es sustancial que se revisen los datos económicos que siguen mostrando una recuperación económica sin afectar el desempeño de las empresas.
De momento, el gobierno Petro insiste en que el ajuste del salario mínimo debería ser alto, bastante más por encima de la inflación, que podría terminar cerca del 5,4 %, por lo que se habla incluso de un aumento del orden de los dos dígitos.
Postura esta última que comparten las centrales de trabajadores colombianos, advirtiendo que debería seguir dándose una suerte de “compensación” dado que las decisiones de las últimas décadas se han centrado más en lo que piden los empresarios.
Más expectativas sobre el salario mínimo en Colombia
Benedetti apuntó a decir que, bajo este contexto, el salario mínimo en Colombia para los trabajadores podría incluso llegar a tocar el $1.800.000 antes de que se acabe el año, más allá del ajuste que se hace cada año porque ha habido reconocimientos de pagos extra.
“Cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia, el salario mínimo estaba en menos de un millón, este año puede terminar en $1.800.000 y un trabajador gana el 100 % de sus festivos y domingos”, dijo el ministro Benedetti, refiriéndose también a que a cierre de año se pagará más por trabajar después de las 7:00 de la noche.
“La clase media tiene que entender que elegir candidatos de la clase alta no los beneficia a ellos”, complementó el funcionario a través de sus redes sociales.
De momento, sobre la discusión puntual del salario mínimo en Colombia para el año entrante, el Ministerio de Trabajo confirmó que el debate se va a dar en la mesa de concertación de políticas salariales y se van a tener en cuenta las previsiones de los empresarios del país.