Salario mínimo en Colombia Noticias económicas importantes

Gobierno Petro aclara si subirá el salario mínimo en Colombia hasta $1.580.000 en 2026

El ministro de Trabajo del gobierno Petro, Antonio Sanguino, habló del ajuste del salario mínimo en 2026,

Presidente Gustavo Petro (9)
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Sigue hablándose sobre las posturas del salario mínimo en Colombia para el año entrante. Los empresarios dicen que no habría ambiente para el debate, al tiempo que el presidente Gustavo Petro asegura que el ajuste debería ser importante para el año entrante.

En medio de las primeras posturas, el presidente Petro dijo que decretará un incremento bastante más arriba que el dato de inflación, lo que dejó un mal sabor entre los comerciantes del país.

Salario mínimo en Colombia
Mesa de concertación del salario mínimo. Foto: Ministerio del Trabajo

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, declaró que no pareciera tener sentido sentarse en la mesa de concertación para fijar un salario mínimo en Colombia mediante consenso.

Sobre la postura de los comerciantes, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, les pidió a los empresarios del país no descartar la negociación del incremento del pago de los trabajadores con base en los datos económicos clave de la discusión.

Confirmó el funcionario que los empresarios, trabajadores y pensionados van a ser convocados, en las fechas preestablecidas, para discutir el incremento.

salario mínimo
Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: Mintrabajo.

¿Subirá el 11 % para el 2026?

Sobre la posibilidad de que el presidente Petro decrete un incremento del salario mínimo en Colombia del 11 % para el año entrante, el ministro Sanguino, en entrevista con Caracol Radio, aclaró lo que viene pasando dentro del Gobierno.

“No existe ningún pronunciamiento oficial del mandatario en ese sentido. Ni en el Consejo de Ministros, ni en reuniones privadas, ni en público se ha hablado de esa cifra. El aumento se definirá en la mesa de concertación, evaluando las variables macroeconómicas que entregue el Ministerio de Hacienda”.

Según el ministro, cualquier decisión va a ser concertada con el sector privado, por lo que se va a convocar, en los tiempos que establece la ley, a Fenalco, la Andi, Acopi, los sindicatos y los ministerios, junto con expertos académicos.

Salario mínimo en Colombia de 2025
Discusión del salario mínimo del 2025. Imagen: MinTrabajo.

Recomendado: Comerciantes dicen que “no tiene sentido” sentarse a negociar salario mínimo del 2026

“El salario mínimo en Colombia es un derecho de los trabajadores y un tema que impacta a toda la economía nacional. No se trata de caprichos ni de temores, sino de construir un acuerdo justo y responsable”, agregó Sanguino.

