Primera quincena de febrero debe pagarse con aumento del 23 % del salario mínimo a trabajadores, a pesar de suspensión de decreto

El Consejo de Estado aclara lo que debe pasar con la primera quincena de febrero tras suspender el decreto del salario mínimo en Colombia

El fallo del Consejo de Estado sobre el aumento del salario mínimo en Colombia del 2026 tendrá efectos desde el momento en que el gobierno Petro anuncie el nuevo aumento.

Lo anterior quiere decir, según la decisión, que la primera quincena de febrero, que debe pagarse entre este viernes 13 y sábado 14 de febrero, deberá seguir llegando con el aumento del 23 % para quienes devengan este nivel salarial.

La decisión se toma teniendo en cuenta que los trabajadores tienen ya derechos adquiridos con el nuevo salario mínimo en Colombia, por lo que deben darse las herramientas necesarias para poder establecer las respectivas modificaciones a manos de las empresas en un tiempo prudente.

Dice puntualmente el apartado del fallo que, “durante el lapso comprendido entre la notificación de esta providencia y la fecha de publicación del decreto transitorio, el valor del SMLMV para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025”.

¿Qué cambia para los trabajadores con el ?

Agrega el pronunciamiento que, en consecuencia, la suspensión provisional de este último surtirá efectos a partir de la fecha de cumplimiento de la orden de determinación de un nuevo valor transitorio con la publicación del respectivo decreto.

Con esto de base, para la quincena de final de febrero, o en caso de que sea el salario mensual, es muy probable que el pago llegue con el nuevo incremento decretado por el Gobierno, ya no del 23 %.

Salvo que, en los próximos días, el Gobierno encuentre las medidas jurídicas para dejar en firme el aumento del 23 % para el aumento del salario mínimo que se fijó a cierre del año pasado, llevándolo a $2.000.000 incluyendo el auxilio de transporte.

