Salario mínimo: Gobierno instaló mesa de negociación y reveló primer plazo para lograr un acuerdo

Este lunes 1 de diciembre tuvo lugar la primera reunión de concertación para el salario mínimo de 2026, con la presentación de los datos del DANE sobre crecimiento económico, mercado laboral y cuentas nacionales trimestrales.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, insistió en que los incrementos históricos en la remuneración básica de los trabajadores en el gobierno de Gustavo Petro no han golpeado el crecimiento económico ni el desempleo.
También citó como referente el cálculo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estimó que en 2025 el ajuste del salario mínimo tenía que ser del 13,3 % para que una familia colombiana pudiera vivir en condiciones de dignidad.
"El incremento del salario mínimo es un asunto vital para la vida de los trabajadores y trabajadoras, que son por lo menos 12 millones", señaló.
De acuerdo con el titular de la cartera, el primer tema a discutir en la comisión es el dato que se tomará como referencia de productividad laboral, entre todos los que publicó la semana pasada el DANE.
La autoridad estadística reveló que la Productividad Total de los Factores (PTF) con corte al tercer trimestre de 2025 fue del 0,91 %, lo que significa que se ubica por debajo de la de todo 2024 (1,36 %).
Este indicador, junto con la proyección de inflación para cierre de año (5,1 % de acuerdo con el Banco de la República) es la base para la negociación del Gobierno con los representantes de las empresas y los trabajadores.
Esto significa que la base sobre la cual se buscaría llegar a un acuerdo es del 6 %, que corresponde con un incremento de $85.410 mensuales para llegar a $1.508.910 sin auxilio de transporte.
El próximo encuentro tendrá lugar el martes 9 de diciembre, cuando los participantes (gremios de empresarios y sindicatos) llevarán sus propuestas de incremento del salario mínimo. Por ley, la mesa tiene plazo para llegar a un acuerdo hasta el día 15 de este mes.
Aunque se pueden citar sesiones extraordinarias los días siguientes, si los actores que se sientan en la mesa no logran un consenso, el Gobierno decidirá de forma unilateral el ajuste para 2026 vía decreto.
—