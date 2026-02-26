Santa Fe dice que un error arbitral le puede costar hasta $4.000 millones

Independiente Santa Fe proyecta un impacto económico negativo de hasta $4.000 millones tras su reciente derrota frente a Atlético Nacional. Eduardo Méndez, presidente de la institución capitalina, señaló que las decisiones del juez central Diego Ulloa afectaron directamente el patrimonio del club en un momento crítico de la temporada 2026.
El dirigente explicó en entrevista con el programa Morningol de AS Colombia que la pérdida de puntos por fallos arbitrales no es solo un tema deportivo, sino una crisis financiera para los clubes. Según Méndez, el riesgo económico al que se exponen las instituciones es «grandísimo», pues una unidad perdida puede determinar la clasificación a fases finales o torneos internacionales.
Durante la charla con el medio deportivo, el presidente cuestionó acciones específicas como el gol anulado a Omar Fernández y el manejo de las tarjetas amarillas. Méndez utilizó el sarcasmo para referirse al arbitraje, sugiriendo irónicamente que Ulloa debería «pitar la final del mundo».
La molestia escaló luego de que el jugador rival, César Haydar, admitiera públicamente haber sido «vivo» en una jugada que involucró a Hugo Rodallega, lo que para la dirigencia cardenal certifica el error del juez.
Impacto en la Copa Libertadores y flujo de caja para Santa Fe
La preocupación financiera de Santa Fe radica en la nómina estructurada para 2026. El club realizó inversiones significativas para reforzar el plantel con dos o tres jugadores de alto perfil, buscando protagonismo en la Copa Libertadores. El más reciente es el mediocampista argentino Maximiliano Lovera con pasado en Rosario Central.
En términos comparativos, los $4.000 millones que Santa Fe reclama como pérdida potencial equivalen al salario anual de varios de sus jugadores estrella o al presupuesto operativo de un semestre de las divisiones menores. Para el equipo, el arbitraje se ha convertido en una variable de riesgo financiero que la Comisión Arbitral no compensa.
Además de los fallos en cancha, Méndez enfatizó la necesidad de transparencia en los audios del VAR, argumentando que «no puede haber nada oculto» en las revisiones. La falta de claridad en estas herramientas tecnológicas aumenta la incertidumbre económica para los inversores del club. Santa Fe ha decidido no radicar quejas formales adicionales ante la Comisión Arbitral, bajo el argumento de que las autoridades suelen darles la razón sin aplicar correctivos reales que devuelvan el dinero perdido.
Por otro lado, la salud financiera del club también depende del estado del gramado del estadio El Campín. Méndez expresó su preocupación por la programación de conciertos en el escenario deportivo, calificando como «fatal» el estado de la cancha en eventos pasados. El deterioro del césped obliga al equipo a buscar sedes alternas, lo que reduce la asistencia de público y genera gastos logísticos adicionales no presupuestados, afectando nuevamente el balance final de la institución en este 2026.