Santa Fe lanza nueva tarjeta para la hinchada cardenal con beneficios para la Liga y la Libertadores

AV Villas, Mastercard e Independiente Santa Fe lanzaron la nueva Tarjeta de Crédito Santa Fe – AV Villas, un producto financiero dirigido a los hinchas del club capitalino. El equipo suma 22 títulos en 85 años de historia: 10 Ligas, 5 Superligas, 2 Copas Colombia, una Copa Sudamericana, una Copa Suruga Bank y 3 Ligas Femeninas, según registros oficiales de la Dimayor y Conmebol.
El lanzamiento se da en un contexto en el que el negocio del fútbol en Colombia amplía su relación con el sistema financiero. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, al cierre de 2025 el país superó los 17 millones de tarjetas de crédito vigentes, mientras que la industria deportiva continúa fortaleciendo sus ingresos por patrocinio y comercialización de abonos.
La nueva tarjeta ofrecerá compra de abonos sin intereses, 5 % de cashback en boletería y beneficios en la Tienda Cardenal, además de acumulación de puntos en el programa tuplús. También dará acceso a experiencias Aval, vinculadas al Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes del país.
Independiente Santa Fe, fundado en 1941 en Bogotá, fue el primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano en 1948. Además, es el único club colombiano que ha ganado tanto la Copa Sudamericana como la Copa Suruga Bank, títulos obtenidos en 2015 y 2016, respectivamente.
Tarjeta de Crédito Santa Fe – AV Villas: beneficios financieros para los hinchas
La Tarjeta de Crédito Santa Fe – AV Villas permitirá financiar la compra de abonos sin intereses, una ventaja relevante en un mercado donde los planes de temporada pueden superar el millón de pesos dependiendo de la localidad y el torneo. El beneficio de 5 % de cashback en boletería busca incentivar la asistencia al estadio y las compras oficiales.
El producto se integra al programa tuplús, sistema de fidelización que permite redimir puntos en dinero o artículos. Además, los tarjetahabientes podrán acceder a experiencias Aval, que incluyen preventas y eventos especiales asociados a espectáculos y deportes.
Gerardo Hernández, presidente de AV Villas, señaló que la tarjeta busca combinar identidad y beneficios económicos. Por su parte, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, indicó que la alianza facilitará la adquisición del llamado Abono Libertador para torneos como la Liga y la Copa Libertadores.
Independiente Santa Fe y su peso en el negocio del fútbol colombiano
Santa Fe no solo fue el primer campeón en 1948; también logró la Copa Sudamericana en 2015 bajo la dirección técnica de Gerardo Pelusso y la Suruga Bank en 2016 ante Kashima Antlers de Japón. Esa doble consagración internacional lo mantiene como caso singular entre los clubes colombianos.
En comparación, otros equipos históricos como Atlético Nacional y Millonarios han construido su fortaleza internacional en la Copa Libertadores y la Copa Merconorte, pero no han obtenido la Suruga Bank, torneo que enfrenta al campeón de la Sudamericana con el campeón japonés.
Santa Fe también fue pionero en la rama femenina, al conquistar tres Ligas Femeninas desde la creación del torneo en 2017, de acuerdo con la Dimayor. Esto amplía la base de aficionados y el potencial de mercado para productos financieros asociados a la marca del club.
La tarjeta podrá solicitarse de forma digital en la página de AV Villas o en oficinas físicas a nivel nacional. Con esta alianza, el banco y Mastercard refuerzan su estrategia de segmentación por afinidad, un modelo que en América Latina ha ganado espacio como herramienta para captar clientes a través de pasiones deportivas.