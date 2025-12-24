Sector financiero aún debe desembolsar $56 billones en préstamos para cumplir con la meta del Pacto por el Crédito

Cuando el Gobierno colombiano y el sector financiero acordaron crear el Pacto por el Crédito a mediados de 2024 como estrategia de reactivación económica se trazaron una meta de $254,7 billones en préstamos en un plazo de 18 meses que culmina en febrero de 2026.
Recomendado: Exclusiva | Nu Colombia (Nubank) alista nuevos productos para 2026 tras sólidos resultados en 2025
A tres meses de confirmar si se logró o no el propósito, la Superintendencia Financiera entregó un balance que permite evidenciar que con un 78 % de cumplimiento, aún hace falta poner en la economía $56 billones, lo que significa un promedio de $18 billones al mes.
Solo en noviembre, el sistema financiero desembolsó $13 billones en créditos, cifra que representa un crecimiento del 10,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque es 16 % menor a la de octubre. Esto permitió llegar a un acumulado de $198,7 billones en 15 meses de vigencia del pacto.
El mes con el registro más alto hasta ahora ha sido octubre de 2025, cuando superó los $15,4 billones, tras crecer un 19,4 %, seguido de julio, con $15,3 billones y un aumento del 17,3 %.
Además, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, se otorgaron 29,9 millones de créditos bajo el marco del Pacto, un incremento del 9,2 % frente a los 27,4 millones del periodo anterior.
En cuanto a las tasas de interés, la tasa promedio ponderada para los desembolsos de los sectores priorizados en noviembre fue del 15,4 %, mostrando una leve reducción frente al 15,5 % de octubre.
La Superintendencia Financiera reiteró que estas metas se han perseguido en un entorno donde la Tasa de Política Monetaria del Banco de la República se ha mantenido en 9,25 % desde mayo de 2025, a pesar de que las expectativas iniciales del programa.
Vivienda e infraestructura lideraron el programa y superaron la meta
El sector de vivienda e infraestructura se mantiene como el líder indiscutible del programa, logrando desembolsos por $41,5 billones, lo que representa un cumplimiento del 102,2 % frente a su meta sectorial de $40,6 billones.
También destacan las actividades agropecuarias, que alcanzaron el 76 % de su objetivo, con colocaciones por $23,1 billones frente a una meta de $30,4 billones, y el turismo, que registró un cumplimiento del 77,3 %, con $6,3 billones desembolsados de su meta de $8,2 billones.
Por su parte, el segmento de manufactura y transición energética, que posee la meta más alta ($163 billones), ha cumplido el 72,9 % de su compromiso, sumando desembolsos por $118,7 billones, mientras que economía popular acumuló $9 billones en créditos, lo que equivale a un avance del 72,1 % respecto a su meta de $12,5 billones.