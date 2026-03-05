En 2025, el sector transporte utilizó menos de la mitad de su presupuesto. El peor resultado en siete años, desde que se tienen registros.
De acuerdo con el más reciente análisis presentado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), los datos muestran que el nivel de ejecución alcanzó el 46,3 %. Es decir, 26,6 puntos menos que el promedio registrado entre 2019 y 2024 y 41,4 puntos por debajo del nivel observado en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Las cifras evidencian que el mayor rezago se presenta en el Instituto Nacional de Vías (Invías), que cerró la vigencia con más de $1 billón sin ejecutar en proyectos viales estratégicos. A eso se suma que, de 62 obras valuadas en $1,08 billones, apenas se ejecutaron $230.979 millones.
Obras con poca o cero ejecución
En la lista de proyectos en los que no se evidenciaron avances se incluyen: Calarcá-Circasia, Hobo-Yaguará y Chinchiná-Manizales. Las tres con un 0 % de ejecución.
Ahí también aparecen otras obras en situación crítica como:
- Duitama-Sogamoso Aguazul (0,3 %).
- Lorica-Chinú (3 %).
- Accesos marítimos (4,2 %).
- Los Curos Málaga (5,2 %).
- Altamira-Florencia (8,3 %).
- Turbo-Paraguachón (9,6 %).
- Vía alterna al puerto de Santa Marta (19,1 %).
En materia aeroportuaria, a cargo de la Aerocivil, también se evidencian rezagos asociados a ejecución. De 14 aeródromos del programa Asaes, solo seis tienen contratos activos y el avance físico promedio es del 3 %, mientras que ocho no registran procesos de contratación en curso.
Lo que jalona el PIB
Como parte de su análisis, el gremio de infraestructura también dio a conocer qué tanto se ha movido el subsector de obras civiles.
En contraste con el sector transporte, esta actividad consolida su recuperación y lidera el crecimiento económico. Los resultados muestran que en el cuarto trimestre de 2025 creció 6,3 % frente al mismo periodo de 2024, mientras el sector construcción cayó 2,6 %.
El resultado se vio apalancado por proyectos que alcanzaron masa crítica de ejecución: Primera Línea del Metro de Bogotá y concesiones 4G y 5G como Bogotá-Girardot 82,2 %; Santana-Mocoa-Neiva 88,2 %; Popayán-Santander de Quilichao 46,4 %; Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y Accesos Cali Palmira 48 %; Sabana de Torres-Curumaní 26,7 %; Buenaventura-Buga 19,9 % y Puerto Salgar-Barrancabermeja 13,3 %.
En ese contexto, María Consuelo Araújo, presidenta ejecutiva de la Cámara, destacó que “la infraestructura demuestra que cuando los proyectos alcanzan niveles significativos de ejecución, el impacto sobre el crecimiento es inmediato. El país puede crecer desde la obra pública si se consolida una ejecución sostenida”.
Retos del sector
Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el gremio se asocia con el incremento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, al impactar en los costos de la infraestructura urbana.
“La mano de obra representa en promedio 16,9 % del presupuesto de una obra civil, 28 % en puertos y represas y 14 % en proyectos viales, férreos y aeroportuarios. En un entorno de restricciones fiscales, estas presiones inciden directamente en sostenibilidad y planeación”, destacó la CCI.
La entidad también enfatizó que los retos no se concentran únicamente en construir infraestructura, sino en consolidar sistemas técnica y financieramente estables que fortalezcan la competitividad urbana y mejoren de forma sostenida la calidad del servicio.
