Senado 2026: ni la izquierda ni la derecha logran mayorías; partidos tradicionales serán clave para definir leyes y reformas

Con resultados aún incompletos y varias curules por definir, las proyecciones para el Senado de la República apuntan a un cuerpo legislativo en el que ni la izquierda ni la derecha tienen votos suficientes para gobernar de forma autónoma.
La mayoría simple exige 52 de 103 curules y, para lograr esta cifra, será clave que los dos bloques se apoyen en los partidos tradicionales, que hoy podrían tener el rótulo de centro, pero que también tienen otras dinámicas políticas.
Las cifras conocidas hasta ahora, clasificadas según la metodología de BTG Pactual, distribuyen el Senado en tres bloques.
La izquierda —integrada por el Pacto Histórico (25 curules) y las dos curules de circunscripciones indígenas— suma 27 votos. La derecha —conformada por el Centro Democrático (17), el Partido Conservador (10), el Partido de La U (8) y Salvación Nacional (4)— totaliza 39.
En tanto, el centro agrupa 36 curules, incluyendo los partidos Liberal (13), Alianza Verde (11), Cambio Radical–ALMA (7) y Ahora Colombia (5).
Así las cosas, ninguno de los tres bloques alcanza por sí solo los 52 votos necesarios. A la izquierda le faltan 25; a la derecha, 13. Esa diferencia es la cifra más relevante del mapa electoral: la derecha está más cerca del umbral y requiere menos apoyos externos para construir mayoría. Sin embargo, en el centro hay más personas afines al Pacto Histórico.
Partidos tradicionales volverán a ser bisagra para el Senado 2026
La situación no dista mucho de lo sucedido en los últimos dos periodos legislativos, en los que algunos partidos bisagra fueron clave para definir leyes y reformas. Por ejemplo, en los últimos cuatro años, algunos liberales, conservadores y de la U inclinaron la balanza a un lado u otro para apoyar o no al gobierno de Gustavo Petro.
Para este nuevo periodo, la situación será similar. Los 36 senadores del ‘bloque de centro’ no conforman una bancada homogénea ni votan en bloque. Dentro de cada uno de los cuatro partidos que lo integran hay sectores con afinidades distintas hacia la izquierda y hacia la derecha.
Eso los convierte, en la práctica, en un conjunto de votos individuales que izquierda y derecha deberán negociar de forma separada y que será considerado como bisagra para definir leyes y reformas en el periodo 2026 – 2030.
En el escenario más favorable para la izquierda, sumar 25 senadores del centro permitiría alcanzar exactamente 52 votos: mayoría simple por el mínimo posible.
Para la derecha, el camino equivalente requiere solo 13 votos del centro —un umbral considerablemente menor que puede cubrirse, por ejemplo, con fracciones del Liberal (5), la Alianza Verde (3), Cambio Radical (3) y Ahora Colombia (2).
En ambos casos, el margen es de un solo voto. Un senador que cambie de posición en un debate determinado puede alterar el resultado, lo que otorga un poder de negociación elevado a cada individuo en esa franja intermedia.
Las curules por confirmar y el estatuto de oposición
El mapa no está cerrado. Varias curules permanecen por definir, y su asignación final puede modificar el peso de cada bloque y alterar los cálculos de mayoría. Hasta que ese proceso concluya, cualquier proyección sobre correlación de fuerzas es provisional.
A esa incógnita se suma una variable adicional: la curul que da el Estatuto de la Oposición reserva al partido del candidato presidencial que quede en segundo lugar en primera vuelta.
Dependiendo de quién ocupe esa posición en la elección presidencial de 2026, ese voto sumará al bloque de gobierno o al de oposición. En un Senado donde las mayorías se construyen con márgenes mínimos, ese voto único puede resultar determinante.
Lo claro, por ahora, es desde la estructura del poder, el poder del nuevo Senado no estará en ninguno de los dos extremos del espectro, sino en quienes se ubiquen en el centro y decidan, votación por votación, a cuál de los dos bloques entregan la mayoría.