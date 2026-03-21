Ser hincha de la Selección Colombia es cada vez más caro: así han subido precios de camisetas y álbum Panini

El regreso de la Selección Colombia al Mundial de fútbol no solo mueve pasiones, también dispara el gasto de los hogares. Entre Rusia 2018 y la Copa del Mundo 2026, los colombianos han visto cómo productos clave asociados al torneo aumentaron su precio por encima de la inflación. Camisetas, álbumes Panini y bebidas reflejan una dinámica distinta a la de la canasta básica, con incrementos que superan ampliamente el costo de vida.
De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anual en Colombia cerró 2025 en 5,1 %, tras haber alcanzado niveles superiores al 9 % en 2023 y mantenerse por encima de la meta del Banco de la República en los últimos años. En términos acumulados desde 2018, el IPC ha registrado un incremento cercano al 40 %, lo que sirve como referencia para medir el encarecimiento del consumo asociado al fútbol. Sin embargo, varios productos vinculados al Mundial han crecido muy por encima de ese promedio.
Un ejemplo claro es la camiseta original de la Selección Colombia. Para Rusia 2018, su precio se ubicaba entre $210.000 y $230.000, mientras que para el ciclo hacia 2026 una versión hincha se comercializa en $379.950. Esto implica un aumento cercano al 70 %, muy por encima de la inflación acumulada del periodo. Lo mismo ocurre con el álbum oficial y sus láminas, que pasaron de costar alrededor de $260.000 por caja a unos $520.000 en 2026, duplicando su valor nominal.
Pero el fenómeno no es aislado. El Mundial es uno de los eventos deportivos con mayor impacto económico. La FIFA reportó ingresos superiores a US$6.400 millones durante el ciclo comercial de Rusia 2018, impulsados en gran parte por licencias, patrocinio y venta de productos oficiales.
Para el torneo de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones, se espera un volumen de ingresos aún mayor, lo que incrementa el valor de las licencias y, en consecuencia, el precio final para el consumidor.
Camisetas de la Selección Colombia y álbum Panini: los productos que más suben frente a la inflación
La camiseta oficial es uno de los bienes más demandados durante los ciclos mundialistas. Entre 2018 y 2026, el precio de la prenda aumentó cerca de $150.000 en términos nominales. Este incremento se explica por la combinación de factores como la devaluación del peso frente al dólar, el aumento en los costos logísticos globales y el posicionamiento de las marcas deportivas en el mercado latinoamericano.
La industria de artículos deportivos ha elevado sus precios de forma sostenida en los últimos años, en parte por la estrategia de segmentación de productos. Hoy existen versiones profesional, hincha y réplica, con diferencias de precio significativas. Esta diversificación ha permitido a las marcas ampliar su margen y elevar el precio promedio de venta, incluso en mercados sensibles al precio como el colombiano.
El caso del álbum Panini es aún más llamativo. Para Rusia 2018, completar la colección implicaba un gasto cercano a $700.000 si se compraban láminas repetidas, según estimaciones de distribuidores. Para el ciclo de 2026, el costo potencial supera el millón de pesos, considerando el precio de la caja de láminas y la cantidad necesaria para completar el álbum. La empresa italiana mantiene el monopolio de la licencia oficial desde 1970, lo que le permite fijar precios con poca competencia directa.
Una curiosidad histórica es que el álbum Panini del Mundial de 1970 costaba en Colombia menos de $10, mientras que una lámina valía centavos. En términos reales, el incremento ha sido exponencial, reflejando no solo la inflación sino el cambio del producto: pasó de ser un pasatiempo infantil a un objeto de colección para adultos, lo que amplió su mercado y su capacidad de fijación de precios.
Streaming y cerveza: consumos masivos con alzas más moderadas
A diferencia de los artículos de colección, los servicios de televisión y streaming han tenido una evolución distinta. En 2018, una suscripción básica a televisión satelital o plataformas deportivas costaba entre $60.000 y $80.000. Para 2026, los planes base se ubican en un rango similar, entre $60.000 y $90.000, pese a que la oferta de contenido se ha multiplicado.
Este comportamiento responde a la competencia en el sector de telecomunicaciones y al cambio tecnológico. El usuario ya no paga únicamente por ver partidos, sino por acceder a catálogos completos de series, películas y eventos deportivos. En términos reales, el costo por hora de entretenimiento se ha reducido, lo que contrasta con el encarecimiento de los productos físicos.
La cerveza, otro consumo típico durante los partidos, ha mostrado un incremento más alineado con la inflación. Un six-pack de marcas nacionales como Águila o Poker costaba entre $12.000 y $15.000 en 2018, mientras que en 2026 se ubica entre $18.000 y $22.000. Este aumento de alrededor del 40 % coincide con el crecimiento del IPC y con el alza de los insumos agrícolas y del aluminio, según datos de la industria.
El DANE ha señalado que la división de bebidas alcohólicas y tabaco ha tenido variaciones anuales superiores al promedio general en varios años recientes, lo que explica el aumento sostenido de la cerveza, aunque sin llegar a los niveles de los productos licenciados por la FIFA.
El “costo del Mundial” para un hogar colombiano
Si se suman los principales gastos asociados al torneo (camiseta original, álbum Panini, suscripción de televisión y consumo de bebidas) el desembolso total para un hogar colombiano que quiera vivir la experiencia completa del Mundial 2026 puede superar el millón de pesos. En 2018, esa misma canasta se ubicaba por debajo de los $600.000.
Esto significa que el costo total de disfrutar el Mundial ha crecido cerca de 70 % en ocho años, una cifra superior al aumento del salario mínimo real en el mismo periodo. El resultado es una presión adicional sobre el gasto discrecional de los hogares, especialmente en un contexto de inflación persistente y tasas de interés elevadas.
Otro dato relevante es que el Mundial 2026 tendrá 48 selecciones, 16 más que en Rusia 2018. Este cambio implica más partidos, más días de competencia y mayor producción de contenido. Para las marcas y licenciatarios, esto se traduce en más oportunidades de venta, lo que puede seguir presionando los precios de los productos oficiales.
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En síntesis, el Mundial sigue siendo un fenómeno deportivo y económico. Mientras la inflación general mide el costo de una canasta básica, el fútbol opera bajo una lógica distinta, marcada por licencias globales, coleccionismo y estrategias de marketing que elevan el precio final. Para los consumidores colombianos, esto significa que vivir la fiesta del fútbol cada cuatro años es cada vez más costoso, incluso cuando la inflación del país muestra señales de moderación.