“Si Colombia tuviera más exploración de petróleo y gas, produciría fertilizantes como la urea”: Presidente de la SAC

La llegada del fenómeno de El Niño a Colombia plantea importantes riesgos para la agricultura, una de las actividades económicas más vulnerables a las variaciones climáticas. Ante este panorama, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), analizó las posibles implicaciones del fenómeno para el sector y también se refirió a la relación entre la explotación de petróleo y gas y el mercado de fertilizantes.
¿Como va la producción de fertilizantes como la urea en Colombia?
Lo que pasa es que el abastecimiento de las materias primas, al menos de la gran mayoría, son importadas, porque el potasio es de países de clima frío, y Colombia no tiene potasio. Fósforo, se supone que en el Huila hay una roca, unas minas, pero ningún gobierno finalmente dijo que ya vamos a explorar eso, a ver si es factible. Nosotros tenemos urea de Trinidad y Tobago.
Si tuviéramos exploración mayor de gas y de petróleo, podríamos sacar urea, porque eso viene de la exploración del gas en particular. Si hacemos un plan serio de mirar si en el Huila las minas de fósforo sería buenísimo, pero eso nunca se ha hecho.
¿Por qué se afecta el precio de la urea en Colombia?
Porque lo que ocurrió en el estrecho de Ormuz o lo que está ocurriendo afecta el precio internacional.
¿De dónde Colombia importa sus fertilizantes?
De Trinidad y Tobago, EE. UU., China, Rusia, y en algún momento se trajo de Ucrania, pero particularmente son esos países.
Llama la atención Trinidad y de EE. UU., que es de donde precisamente, sobre todo EE. UU., se importan energéticos
Claro, a partir del gas se produce. Históricamente, Trinidad de Tobago siempre ha producido mucha urea para exportación.
¿Cuáles son las presiones inflacionarias que se presentarían durante el fenómeno de El Niño?
Depende de tres factores. Dónde se presenta, qué tan duro se presenta, y no solamente cuando inicia, sino cuando termina. Colombia tiene producción agropecuaria distribuida en todo el territorio nacional, pero hay ciertos productos que están más concentrados en unas zonas que otras. Si el fenómeno de El Niño pega más duro en algunas, pues el impacto puede ser diferencial. Evidentemente, el sentido de alerta es prácticamente en la gran mayor parte del territorio nacional, y obviamente, para toda la producción agrícola y pecuaria.
Si hay un problema de estrés hídrico, cualquier planta necesita agua, y los animales también. Eso le puede pasar una cuenta cobro en materia inflacionaria a algunos de los alimentos que llegan a la mesa los colombianos. A eso sumarle también el tema de los fertilizantes. Si bien es cierto que la urea ha bajado en este último mes, o en estos últimos 15 días, el estrecho de Ormuz todavía no resuelve su situación.
La reducción del precio de la urea fue por cambios en el comportamiento de consumo de Brasil, y también unas expectativas menores de la India frente a necesidades para las próximas fases de siembra, y eso hizo que el precio se descolgara. Pero mientras se mantenga esa tensión permanente, hay una expectativa de tensión frente a lo que pueda pasar en los meses por venir, en materia de costo de producción.
También es importante tener en cuenta, cuando no se tiene agua, eso implica meter algún tipo de fertilizantes. Si estos están más costosos, va a alcanzar la misma plata menos, y eso implicará que puede tener menores productividades por área, y puede haber una menor oferta de comida. Pero esto depende de lo que mencioné.
¿Se están encareciendo los fertilizantes en Colombia en medio de El Niño?
En fertilizante, se tienen tres componentes, el nitrógeno, el potasio y el fósforo. La urea es un fertilizante nitrogenado. Cuando juzgo los precios de los fertilizantes, y estos pueden pesar entre 17 % a 40 % del costo de producción, dependiendo del cultivo, es un golpe duro. Si los fertilizantes están subiendo, obviamente, le sube el costo de producir el mismo kilo de comida que usted espera sacar de ese pedazo de tierra.
Al final del día la productividad baja. Si a todos los productores les pasara lo mismo, puede bajar la oferta de comida. Pero insisto en lo que dije al principio, todo depende en qué zona se presenta, cuánto dura, qué tan fuerte viene, y qué pasa de aquí a 15 días, un mes, con los precios de los desfertilizantes.
¿Qué le hace falta al sector?
Nosotros siempre hemos insistido del tema de los seguros contra el cambio climático, pero el Gobierno, incluso ha recortado la cantidad de recursos para el aseguramiento de cosechas. Si le pregunta a Finagro, le van a dar datos como que no hay ni 400.000 o 500.000 hectáreas cobijadas por seguros, y se tiene un país de 43 millones de hectáreas de frontera agrícola y póngale que estemos sembrando seis millones o siete millones de hectáreas.
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Porque agricultor que, por el tema del clima, pierda la cosecha, si no la tiene asegurada, ¿qué hace? ¿Con qué va a sembrar el semestre entrante si es un productor de cultivo de ciclo corto? Ahí es donde viene para nosotros la preocupación, no solamente por la biodiversidad de los productores, sino lo que pudiera ocurrir en materia inflacional.