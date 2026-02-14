Si los futbolistas millonarios del mundo hicieran un fondo de inversión, en 13 años serían dueños de Ecopetrol

El fútbol profesional se sigue consolidando como una de las industrias más rentables del mundo. En la actual temporada, los 10 futbolistas con los mayores ingresos del planeta sumaron ganancias por US$971 millones, una cifra que incluye salarios deportivos y contratos comerciales. En promedio, cada uno de estos jugadores recibió cerca de US$97 millones en un solo año.
Ese nivel de ingresos no tiene precedentes en la historia del deporte. Hace apenas dos décadas, ningún futbolista superaba los US$30 millones anuales. Hoy, solo Cristiano Ronaldo concentra US$280 millones en una temporada, impulsado por su salario en Arabia Saudita y acuerdos publicitario. Lionel Messi, con US$135 millones, mantiene un flujo de ingresos que combina fútbol, marcas deportivas y contratos comerciales en Estados Unidos.
Pero el fenómeno no es aislado. La nueva generación también participa de este crecimiento. Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinícius Jr. superan ampliamente los US$70 millones anuales, mientras que Jude Bellingham y Lamine Yamal muestran cómo el mercado empieza a pagar cifras de élite a futbolistas que aún no alcanzan los 25 años. Así, el fútbol dejó de ser solo competencia deportiva y pasó a operar como una industria bien consolidada de entretenimiento y marketing.
Para poder dimensionarlo, estos 10 jugadores generan en un año más ingresos que muchas empresas medianas de América Latina. Sus contratos reflejan el tamaño del negocio detrás de los derechos de televisión, el patrocinio de marcas multinacionales y la venta de productos asociados a su imagen en todos los continentes.
El Top 10 de futbolistas mejor pagados del mundo en 2025/2026
Los ingresos anuales aproximados de las principales figuras del fútbol mundial se distribuyen así:
- Cristiano Ronaldo: US$280 millones
- Lionel Messi: US$135 millones
- Karim Benzema: US$115 millones
- Kylian Mbappé: US$95 millones
- Erling Haaland: US$80 millones
- Vinícius Jr.: US$70 millones
- Mohamed Salah: US$55 millones
- Sadio Mané: US$54 millones
- Jude Bellingham: US$44 millones
- Lamine Yamal: US$43 millones
El total combinado de este grupo alcanza los US$971 millones anuales. Curiosamente, Lamine Yamal, el más joven del top, ya supera en ingresos anuales a ejecutivos de grandes compañías cotizadas en bolsa, lo que muestra el nivel de monetización del talento deportivo desde edades tempranas.
El tamaño del dinero que deja el fútbol frente a gigantes empresas como Ecopetrol
La magnitud de estos ingresos de las superestrellas del fútbol mundial se entiende mejor al compararlos con una empresa grande como Ecopetrol. A febrero de 2026, la petrolera colombiana tiene una capitalización de mercado cercana a US$25.490 millones. Es decir que el valor total de Ecopetrol equivale a un poco más de 26 veces lo que ganan en un año los 10 futbolistas con mayores ingresos del mundo.
Si se plantea un escenario financiero más concreto, para ser accionista mayoritario de Ecopetrol se necesitarían aproximadamente US$12.745 millones, correspondientes al 50 % más una acción de la compañía. Esa cifra es más de 13 veces el ingreso anual conjunto del Top 10 del fútbol mundial.
Incluso si estos jugadores destinaran el 100 % de sus ingresos anuales a una inversión conjunta, necesitarían ahorrar durante 13 años para alcanzar ese monto. Y aún más sorprendente, al ampliar el cálculo a los 50 futbolistas mejor pagados del mundo, cuyos ingresos totales rondan los US$2.200 millones anuales, el tiempo se reduciría a cerca de 6 años.
Desde el punto de vista de retorno, Ecopetrol es una empresa reconocida por su política de dividendos. Con una utilidad neta anual promedio estimada en US$4.000 millones y una distribución del 60 %, la compañía entregaría alrededor de US$2.400 millones en dividendos al año. Un accionista con el 50 % recibiría cerca de US$1.200 millones anuales, lo que permitiría recuperar una inversión de US$12.745 millones en aproximadamente 10 años.
La comparación entre los ingresos del fútbol y Ecopetrol no busca mezclar realidades distintas, sino mostrar la escala del dinero que hoy se mueve en ambos mundos. El fútbol concentra flujos anuales cercanos a los US$1.000 millones en apenas 10 personas.
Ecopetrol, en cambio, representa un activo estratégico cuyo valor refleja décadas de operación, reservas energéticas y peso fiscal para Colombia. Ambos casos ayudan a entender cómo se distribuye y se mide hoy el poder económico en dos industrias con un poder financiero que a veces es muy difícil de dimensionar.