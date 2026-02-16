Si el Real Madrid fuera un país tendría un PIB mayor que estas economías

La plantilla del Real Madrid vuelve a ser la más valiosa del mundo en 2026, con un valor de mercado aproximado de 1.350 millones de euros (US$1.430), según la evaluación más reciente de Transfermarkt. Esa cifra corresponde a la suma de los precios de transferencia estimados de todos los jugadores bajo contrato y lo mantiene en la posición de liderazgo mundial entre clubes de fútbol profesional.
Transfermarkt ubica la valoración de la plantilla blanca por encima de sus perseguidores más cercanos. El Arsenal figura en el segundo lugar con un valor cercano a 1.290 millones de euros, seguido por Manchester City y Paris Saint-Germain, cada uno rondando o superando los 1.180 millones de euros. El Barcelona también aparece en la zona alta del ranking, con más de 1.100 millones de euros en valor de plantilla.
Esa valoración sitúa al club que preside Florentino Pérez como referente económico también fuera del campo deportivo, pues la cifra total del plantel rivaliza con la producción anual de países pequeños, lo que demuestra el poder económico de la escuadra merengue.
Países cuya economía anual es menor que el valor de la plantilla del Real Madrid
El valor de mercado de una plantilla refleja el potencial de transferencia de los jugadores en un momento dado. No es equivalente a ingresos ni a producción anual de una economía, pero sí permite comparaciones con el Producto Interno Bruto (PIB).
Si se toma el valor de mercado de aproximadamente US$1.430 millones del Real Madrid como si fuera el PIB de un país, varias economías registran producciones anuales menores en términos de bienes y servicios. Según datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, entre los países cuyo PIB anual estimado es inferior a ese número están:
- Samoa Americana – US$910 millones
- Dominica – US$710 millones
- Santo Tomé y Príncipe – US$650 millones
- Micronesia – US$500 millones
- Islas Marshall – US$300 millones
- Kiribati – US$280 millones
- Palaos – US$270 millones
- Tuvalu – US$65 millones
En todos esos casos, el valor conjunto de los jugadores del Real Madrid es mayor que la producción anual de esas economías si se tratara de un PIB teórico. Supera más de veinte veces la producción de Tuvalu y es casi el doble del tamaño de la economía de Samoa Americana.
Si la plantilla blanca fuera una economía nacional, se ubicaría aproximadamente entre los puestos 185 y 190 entre más de 200 economías medidas por tamaño de PIB.
¿Por qué la plantilla de Real Madrid sigue dominando el mercado?
La posición dominante del Real Madrid en el ranking de Transfermarkt se explica por varios elementos: primero, la concentración de valor en jugadores de élite. Futbolistas como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior superan individualmente los 100 millones de euros de valoración estimada, lo que impulsa el total agregado.
Segundo, la edad promedio del plantel, que es de unos 26 años. La mayoría de sus figuras principales se encuentra en rangos de edad que combinan rendimiento inmediato y potencial de reventa, lo que eleva el precio de mercado.
Tercero, la estabilidad contractual. El club blanco ha asegurado contratos largos para sus principales figuras, lo que reduce el riesgo de depreciación acelerada y sostiene las valoraciones altas en cada actualización semestral.
Es importante aclarar que esta cifra es volátil. Es decir, que el valor puede subir o bajar según rendimiento deportivo, lesiones, resultados internacionales o cambios contractuales. No es un activo fijo ni una cifra presupuestal, sino una estimación dinámica del mercado de transferencias.
Pero, aunque el valor de mercado del plantel del Real Madrid supera el PIB de varias naciones pequeñas, sigue siendo una cifra reducida frente a economías medianas o grandes. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de España supera los US$1,5 billones, más de mil veces el valor de la plantilla del club.
En 2026, la plantilla del Real Madrid se mantiene como la más valiosa del mundo entre clubes de fútbol, liderando el ranking, pese a que, por ahora, en los resultados deportivos no se vea reflejado. La prueba para el técnico Álvaro Arbeloa en el Madrid será muy exigente y de él dependerá sacar el mejor provecho a una nómina de lujo, que tendrá retos exigentes en LaLiga y en la Champions League.