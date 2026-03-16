Sistema financiero inició 2026 con rendimientos para clientes por más de $31 billones

El sistema financiero colombiano comenzó 2026 con utilidades de $34,2 billones al cierre de enero, según el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que representa un incremento del 200 % frente a los $11,3 billones registrados en el mismo periodo de 2025.
El motor de este resultado fue el beneficio para los clientes, pues en el primer mes del año, el sistema financiero generó $31,8 billones en rendimientos, esto es 3,4 veces más que 12 meses atrás ($9,3 billones).
Las utilidades de los recursos de terceros administrados por las entidades financieras son un dato clave que reflejan la gestión de las empresas sobre los ahorros e inversiones del público.
En el caso de los fondos de pensiones, los más de 19,4 millones de afiliados obtuvieron $70,1 billones, fruto de la gestión de inversiones, fortalecieron las cuentas de ahorro individual.
Así mismo, los recursos de terceros administrados por las sociedades fiduciarias generaron rendimientos para los fideicomitentes por $5,7 billones solo en el mes de enero, lo que representó un aumento de $1,5 billones frente al mismo mes del año anterior.
Los inversionistas en Fondos de Inversión Colectiva administrados por sociedades comisionistas de bolsa también percibieron beneficios, con rendimientos acumulados por $3,5 billones.
Utilidades de las entidades del sistema financiero
Por otra parte, las utilidades de los recursos propios de las entidades financieras superaron los $2,3 billones en enero de 2026, un 20,3 % más que en el mismo mes en 2025.
De acuerdo con la SuperFinanciera, solo los establecimientos de crédito reportaron ganancias por $1,4 billones, superando los $837.824 millones registrados en enero de 2025. Dentro de este grupo, los bancos lideraron con utilidades de $1,2 billones.
En segundo lugar, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sumaron $235.001 millones por su operación propia. A estas les siguen las aseguradoras, con un balance de $193.783 millones en el primer mes del año.
Por su parte, las instituciones oficiales especiales, o bancos de segundo piso, acumularon utilidades por $167.208 millones al cierre del primer mes del año, superando los $388.518 millones del periodo anterior.
Finalmente, las sociedades fiduciarias registraron ganancias propias por $94.446 millones y los intermediarios de valores $34.502 millones.
En contraste, las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) fueron las únicas en reportar pérdidas, con $2.516 millones en negativo cuando un año atrás habían ganado $700 millones. Aquí figuran las firmas dedicadas exclusivamente a captar depósitos electrónicos, realizar pagos, transferencias y giros.
Finalmente, los activos totales del sistema (propios y de terceros) cerraron en $3.619,1 billones, lo que equivale al 195,2 % del PIB. Del total, el 53,5 % ($1.934,6 billones) corresponde a recursos de terceros y activos en custodia.
La Superintendencia destacó que los establecimientos de crédito mantienen indicadores de solvencia robustos. Los bancos registraron una solvencia total del 15,8 %, nivel que supera ampliamente los requerimientos regulatorios y asegura la estabilidad del sistema frente a la coyuntura económica.
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