Tarek Saab y Alfredo Ruiz renunciaron a sus cargos de fiscal general y defensor del Pueblo de Venezuela

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz, presentaron de manera oficial su renuncia a los cargos que desempeñaban al frente del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, respectivamente.
La decisión fue comunicada mediante cartas dirigidas a la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano competente para conocer y tramitar este tipo de dimisiones.
De acuerdo con la información divulgada por el Parlamento, ambas renuncias fueron remitidas por escrito y deberán ser evaluadas conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
Con la salida de los funcionarios se activa el mecanismo institucional para la designación de sus reemplazos, en un proceso que corresponde conducir al Poder Legislativo.
En sus comunicaciones, Saab y Ruiz notificaron formalmente su decisión de separarse de los cargos, lo que abre un nuevo escenario para la selección de quienes asumirán dos posiciones centrales dentro de la estructura del Estado venezolano.
Tanto la Fiscalía General de la República como la Defensoría del Pueblo forman parte del denominado Poder Ciudadano, instancia con competencias definidas en la Constitución y en las leyes orgánicas que regulan su funcionamiento.
Desde la Asamblea Nacional se recordó que la elección del fiscal general y del defensor del Pueblo requiere la participación directa del Parlamento. Para ello, debe conformarse un comité de postulaciones encargado de evaluar las credenciales, la trayectoria profesional y el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los aspirantes.
Este comité tiene la responsabilidad de presentar una terna o una lista definitiva al pleno legislativo, que será el encargado de efectuar la designación.
El presidente del Parlamento, el diputado Jorge Rodríguez, explicó el alcance del procedimiento. “Debo señalar que, en el caso de la Fiscalía General de la República, el procedimiento habitual establece que quien ostente el cargo de vicefiscal asume de manera temporal hasta tanto se cumpla todo el procedimiento constitucional. En este momento no hay vicefiscal y, en cumplimiento de la Constitución, vamos a proceder a escoger un encargado para ambos cargos mientras se conforma el comité de postulaciones”, indicó.
La declaración deja claro que, ante la ausencia de un vicefiscal, el Parlamento designará autoridades encargadas de forma provisional. Estas ejercerán funciones hasta que concluya el proceso de selección y se nombre oficialmente a los nuevos titulares, conforme a lo previsto en el marco constitucional y legal vigente en Venezuela.