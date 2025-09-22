Noticias de Minería y Energía Noticias económicas importantes

Toman nueva medida para bajar tarifas de energía en Colombia

El gobierno Petro dio conocer nuevas medidas que afectan las tarifas de energía en Colombia.

Reducción de tarifas de energía CREG. Foto: Superservicios.

Dio a conocer el gobierno Petro, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Resolución para comentarios que establece el marco regulatorio de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB), clave para el cambio sobre las tarifas de energía en el país.

“Esta regulación es una muestra clara del compromiso del Gobierno del Cambio con la transición energética y con tarifas justas para los usuarios. La innovación tecnológica ya es una realidad en el país, y estamos dando pasos firmes para consolidar un sistema eléctrico moderno, confiable y sostenible”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

tarifas de energía Colombia solar
Gobierno Petro expide proyecto Colombia Solar. Foto: Valora Analitik

Por cuenta de la nueva medida, Colombia buscará tener cambios en las tarifas de energía y se avanza en la adopción de tecnologías con miras también a apoyar las energías renovables al entregar energía en horas sin sol o viento.

Colombia conocerá en octubre las inversiones que habrá en megaproyectos de energía eólica offshore tarifas de energía
Colombia conocerá en octubre las inversiones que habrá en megaproyectos de energía eólica offshore. Imagen: Manfred Richter en Pixabay

Entre los otros cambios clave con la nueva medida se busca, además de reducir tarifas de energía:

  • Disminuir restricciones de la red eléctrica, reduciendo costos asociados a plantas térmicas y, en consecuencia, la factura de los usuarios
  • Asegurar respaldo al sistema en procesos de transmisión y distribución mientras entran en operación nuevas obras de infraestructura
  • Participar en el mercado de regulación de frecuencia (AGC), aportando estabilidad al sistema eléctrico

Cuando sean los operadores de red quienes integren estas tecnologías, se garantizará un esquema regulado que asegure tarifas de energía “eficientes para los usuarios”.

interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá
interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá. Imagen: Grupo Argos

Finalmente, dijo el gobierno Petro, “podrán ingresar libremente al mercado, comprando energía en horarios de baja demanda para venderla en horas pico, optimizando la operación y la competencia”.

