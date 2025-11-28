Tasa de usura sube en diciembre: créditos para economía popular, los de mayor repunte

La tasa de usura en Colombia para el mes de diciembre de 2025 registrará un leve incremento para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, al pasar de 24,99 % a 25,02 % efectivo anual.
Esto representa un alza de 3 puntos básicos (pb) en el límite legal establecido por las autoridades financieras para el máximo porcentaje de interés que una entidad puede cobrar por un préstamo.
Este nuevo indicador de usura estará vigente entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025.
El cálculo se realiza luego de que la Superintendencia Financiera certificara el Interés Bancario Corriente (IBC) para los préstamos de consumo y ordinario en 16,68 % efectivo anual, lo que implica un incremento de 2 puntos básicos frente al 16,66 % vigente en noviembre de 2025.
El Interés Bancario Corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio, así como para determinar los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal.
Cambios en la tasa de usura para otras modalidades de crédito
La tendencia para el periodo de diciembre es de aumento generalizado, pues todas las modalidades de crédito productivo registraron un incremento en su tasa de usura con respecto a las cifras de noviembre.
Los mayores incrementos se vieron en los créditos populares productivos, con aumentos de 114 pb en el urbano (89,91 %) y de 81 pb en el rural (74,37 %), y el crédito de consumo de bajo monto, que subió 132 pb, pasando de 66,42 % a 67,74 % efectivo anual.
Por su parte, la usura para el crédito productivo de mayor monto aumentó 66 pb, moviéndose desde un 40,32 % hasta un 40,98 % efectivo anual.
Finalmente, para los créditos productivos el interés máximo subió 54 pb, del 27,39 % al 27,93 %, en la modalidad rural y ganó 11 pb, del 58,17 % al 58,28 % en los urbanos.
Las tasas de usura certificadas corresponden al 1,5 veces el Interés Bancario Corriente (IBC) certificado para cada modalidad.
