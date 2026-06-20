Telepatía surgió de una idea impulsada por dos colombianos con un objetivo claro: contribuir a una mejor toma de decisiones médicas mediante tecnología. Hoy, casi tres años después, esa apuesta se ha convertido en una herramienta basada en inteligencia artificial que busca optimizar la atención en salud.
Este asistente clínico, que funciona como un copiloto, documenta las consultas, genera la historia clínica en tiempo real y ofrece recomendaciones sustentadas en evidencia científica. Todo ello con el propósito de facilitar la labor médica y fortalecer la interacción entre el médico y el paciente.
Tras cerrar una ronda de inversión por US$33 millones, la firma avanza en su expansión por América Latina para ampliar el alcance de su tecnología. Tomás Giraldo, cofundador de la startup, habló con Valora Analitik sobre los planes de crecimiento de la compañía y los desafíos que enfrenta el sector salud.
¿Cómo nació la idea del proyecto?
La idea surge en cabeza de Nicolás Abad, mi socio y cofundador. Somos dos fundadores, Nicolás, MBA de Stanford, y yo, médico. A él se le muere su papá por una causa prevenible y en 2023 empieza a surgir la idea de querer ayudar a evitar los errores médicos en América Latina.
Luego yo me gradué y decidimos empezar a encontrar la forma, con modelos de lenguaje, de llevarle evidencia científica al médico y darle la información que necesita en el momento que la necesita. Así surge la idea de Telepatía, desde una historia muy personal.
¿Qué recepción ha tenido la herramienta desde su lanzamiento?
El recibimiento ha sido muy bueno. Lanzamos al mercado hace aproximadamente un año y medio y el crecimiento ha sido muy acelerado. Ya estamos abriendo Brasil, México, Chile y Argentina. En Brasil, estamos trabajando con algunas de las instituciones más importantes del país y en Colombia con empresas muy grandes del sector salud.
El acogimiento ha sido total, tanto desde el sector público como desde el privado.
¿Cómo funciona el asistente clínico y de qué manera lo pueden incorporar los médicos en su día a día?
Es un asistente clínico que escucha la conversación en tiempo real entre el médico y el paciente, siguiendo todas las normas de protección de datos y sin guardar el audio.
Lo que hace es generar una transcripción y, con base en ella, redactar una nota o historia clínica para que el médico no tenga que pasar toda la consulta digitando y mirando una pantalla, sino que pueda concentrarse en el paciente. Además, entrega sugerencias en tiempo real basadas en guías de práctica clínica y protocolos institucionales para ayudar a que exista adherencia a esos lineamientos.
Para un médico es imposible aprenderse todos los estudios y todas las guías. Entonces tiene un asistente que le está indicando cuándo podría estar desviándose de una recomendación clínica. Y finalmente, el médico decide si considera válida o no la sugerencia. También se integra con los diferentes softwares de historia clínica que utilizan los hospitales.
La herramienta también incorpora un chat para consultas médicas. ¿Cómo opera?
Es como un ChatGPT para médicos, pero busca únicamente en literatura científica.
Funciona como un buscador especializado en journals científicos y le entrega respuestas al médico durante la consulta. Puede resolver dudas relacionadas con dosis de medicamentos, diagnósticos diferenciales o posibles manejos clínicos para un paciente.
Entonces, esta herramienta en su conjunto le cambia la vida al médico, le cambia la vida al paciente y permite que se tomen mejores decisiones clínicas, lo cual es en beneficio de la institución, porque el 30 % del gasto en salud en Colombia y en Latinoamérica se pierde en exámenes, tratamiento y procedimientos innecesarios. Eso es lo que estamos evitando acá.
¿Cómo puede la inteligencia artificial transformar el sector salud al integrarse a la labor médica?
Estamos resolviendo dos problemas grandes.
El primero es el ‘burnout’ de los profesionales de la salud y el déficit de médicos que existe en Colombia. En el país hay 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que en la OCDE son casi 3,7. Lo que hacemos es que los médicos actuales sean más eficientes y puedan prestar una mejor atención.
El segundo problema es la sostenibilidad del sistema de salud. Cuando se disminuyen los errores médicos y se toman mejores decisiones clínicas, el dinero rinde más porque no se gasta en cosas innecesarias.
En un sistema de salud que está cerca del colapso, cuidar los recursos es fundamental. Eso es lo que estamos haciendo, pero de una manera responsable, científica y apoyando al médico, nunca reemplazándolo.
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Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos del sistema de salud colombiano?
Hoy existe un déficit de especialistas, especialmente en las zonas rurales.
Lo que tenemos que hacer es aumentar la capacidad resolutiva de los médicos generales para que muchos casos que actualmente llegan a especialistas puedan ser tratados por ellos. En especial, considerando que en Colombia, cerca del 70 % de los 137.000 médicos son generales.
El segundo problema es financiero. El dinero no alcanza y la UPC no ha aumentado lo suficiente. Y si bien esta debe aumentar, si queremos algo sostenible a largo plazo, debemos volvernos más eficientes con el uso de los recursos.
El tercer reto es la heterogeneidad en la práctica clínica. Cada médico ejerce de manera distinta y queremos ayudar a homogeneizar la atención basada en evidencia científica y en las conductas recomendadas.
¿Cómo acompañan a los médicos y a las instituciones en la adopción de la tecnología?
Hacemos una gestión del cambio completa. No solamente implementamos el software, sino que acompañamos a las instituciones durante el proceso. Ponemos médicos que ayudan a desarrollar protocolos y guías clínicas cuando estas no están desarrolladas.
Telepatía es una empresa donde el 85 % de los empleados son médicos o ingenieros. Somos una empresa desarrollada por médicos e ingenieros que construyen soluciones pensadas para los profesionales de la salud.
Entendemos que esta tecnología cambia la forma en que se realiza una consulta médica y por eso requiere acompañamiento.
Recientemente cerraron dos rondas de inversión. ¿Cómo fue ese proceso y qué impacto tendrá?
Primero cerramos una ronda por US$9 millones hace un poco más de seis meses y luego una Serie A por US$33 millones. En total son US$42 millones levantados.
La ronda más reciente fue liderada por Andreessen Horowitz (A16Z), uno de los fondos más importantes de Silicon Valley. El objetivo principal es acelerar la expansión regional, especialmente en Chile, Argentina y México, además de continuar invirtiendo en producto y en nuestros clientes actuales.
¿Cómo avanzará la expansión internacional durante 2026?
Abrimos Brasil hace seis meses y ya trabajamos con varias de las empresas más grandes de salud del país, como Mater Dei, Albert Einstein, que son instituciones bandera.
También estamos preparando el lanzamiento en Chile, Argentina y México. Estamos conformando equipos locales para iniciar operaciones durante el segundo semestre de 2026.
La inversión está enfocada en talento y producto. Además, realizamos actualizaciones semanales y utilizamos permanentemente el ‘feedback’ de nuestros clientes para mejorar la plataforma.
¿Qué mecanismos utilizan para proteger la información de los usuarios?
Contamos con múltiples herramientas de ciberseguridad. Somos ISO 27001 compliant, HIPAA compliant y GDPR compliant. Somos muy cuidadosos con el manejo de datos personales. La información está encriptada de principio a fin y además se encuentra anonimizada.
¿Cuáles son las metas de Telepatía para el cierre de 2026?
Queremos consolidarnos en los cinco países donde estamos operando o entrando. También buscamos quintuplicar nuestra facturación actual.
Nuestro principal indicador de éxito son los errores médicos evitados. Hoy estamos evitando aproximadamente 30.000 errores médicos al mes y la meta es terminar el año evitando por lo menos 500.000 errores médicos mensuales.
¿De dónde proviene el nombre Telepatía?
Era el apodo del padre de Nicolás, un oftalmólogo llamado Juan Carlos Abad, que falleció por una interacción medicamentosa. Era tan brillante que, incluso cuando se quedaba dormido en clase, respondía correctamente cuando le hacían preguntas. Por eso sus amigos le pusieron ese apodo, porque parecía aprender casi por “Telepatía”.
¿Actualmente con qué instituciones trabaja la compañía?
Hoy estamos presentes en más de 25 instituciones. En Colombia trabajamos con organizaciones como la Fundación Santa Fe, Comfama, Colsubsidio y Virrey Solís, entre otras. También contamos con operaciones en importantes instituciones de Brasil.
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